Vitor Roque sobre chance inacreditável perdida: 'Vida de atacante é assim'

Vitor Roque falou sobre a chance inacreditável que perdeu na vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño, na noite de hoje, em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O que ele disse

Pode ser que depois de ter perdido o gol dei uma balançada. Vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer. Às vezes vou perder o mais fácil e fazer o mais difícil, como foi. Mas muito feliz para vitória, que é o mais importante. Vitor Roque, em entrevista à ESPN.

Vitor Roque teve noite para esquecer, mas se redimiu com o gol que definiu a vitória nos minutos finais. O camisa 9 perdeu um gol inacreditável no final do 1º tempo, cara a cara com o goleiro rival, e depois fez um 2º tempo muito ruim — errando todas as suas participações nas jogadas. O Tigrinho marcou um belo gol em jogada individual no fim do jogo.

Aos 48, Vitor Roque recebeu passe em profundida na meia esquerda. Ele deixou Velázquez para trás, na velocidade, invadiu a área e chegou à linha de fundo. Com o canto fechado, ele puxou para o meio, tirou o goleiro da jogada, ameaçou o chute, tirou mais um marcador e bateu para fazer um belo gol.

Com o triunfo, o Palmeiras foi a 12 pontos e já garantiu a primeira classificação do Grupo G (além de ser o primeiro classificado para aas oitavas). Cerro Porteño segue com 4, Sporting Cristal vai vencendo o Bolívar e vai a 4, e o time boliviano segue com 3.

O Palmeiras volta a campo no domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Alviverde não contará com o Allianz Parque no clássico por conta dos shows da banda System Of a Down no estádio nos dias 10 e 11.