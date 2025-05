Vegetti defende Pedrinho e diz que culpa no Vasco é do elenco: 'Vergonha'

Após a goleada por 4 a 1 para o Puerto Cabello, o Vasco teve uma atuação muito abaixo do esperado e foi dominado pelos venezuelanos, fora de casa, nesta quarta-feira, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em tom de desabafo, Vegetti assumiu a responsabilidade pela derrota, reconheceu os erros do time e isentou o presidente Pedrinho pelo momento do clube.

O que ele disse?

É uma vergonha. Passaram um montão de treinadores, culparam o presidente, mas a culpa é nossa. Cometemos muitos erros hoje, individuais e em todos os setores. Nós somos os responsáveis. Temos que melhorar, temos que treinar, temos que ser autocríticos. Sem desmerecer o Puerto Cabello, essa camisa é muito grande para perder de 4 a 1. Temos que começar a crescer. Vegetti, em entrevista à ESPN na beira do campo

Com o resultado, o Gigante da Colina ocupa a 2° posição do grupo G da Sul-Americana, com apenas uma vitória, dois empates e uma derrota, somando 5 pontos no total.

O Vasco volta a campo no próximo sábado, fora de casa, quando enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.