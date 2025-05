Vasco leva goleada do Puerto Cabello pela Sul-Americana e completa sete jogos sem vencer

O Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello, da Venezuela, por 4 a 1, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Misael Delgado.

O Puerto Cabello abriu o placar no primeiro tempo, com Paredes. No entanto, o Vasco empatou em seguida com João Victor. Já na etapa final, os venezuelanos chegaram a vitória, com gols de Padrón, Guerrero e novamente Paredes.

Com o resultado, o Cruzmaltino chegou a sete jogos sem vencer na temporada (três empates e quatro derrotas). A equipe não triunfa desde o dia 12 de abril, diante do Sport por 3 a 1, pelo Brasileirão. Na competição continental, eles seguem na vice-liderança do Grupo G, com cinco pontos. Já os venezuelanos foram a quatro e assumiram a terceira posição.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Lanús-ARG, na terça-feira (13), na Argentina. No mesmo dia, o Puerto Cabello recebe o Melgar-VEN, na Venezuela.

O jogo

O Puerto Cabello começou melhor a partida, com mais posse de bola. Os donos da casa criaram boa chance aos 12 minutos, em chute de Meza que foi pela linha de fundo. Já o Vasco tinha dificuldade em sair da marcação adversária.

Os cruzmaltinos conseguiram chegar pela primeira vez com qualidade aos 20 minutos. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de Romero. Só que o Puerto Cabello respondeu em seguida. Padrón finalizou cruzamento para boa defesa de Léo Jardim.

Os donos da casa aproveitaram erro na saída de bola do Vasco para abrir o placar, aos 27 minutos. Hugo Moura derrubou Meza na área e o árbitro marcou pênalti. Paredes cobrou sem chance para Léo Jardim.

O revés foi sentido pelos cariocas, que viram o Puerto Cabello seguir melhor em campo. Os donos da casa quase ampliaram aos 34 minutos. Após cruzamento rasteiro, Guerrero apareceu sozinho e finalizou para grande defesa de Léo Jardim.

Só que aos 37 minutos, o Vasco empatou a partida na bola parada. João Victor aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para a rede.

O gol animou o Vasco, que cresceu nos minutos finais. Os cariocas chegaram a colocar uma bola na trave, mas o lance foi invalidado por impedimento de Vegetti. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Puerto Cabello voltou melhor e marcou o segundo gol logo aos três minutos. Após cobrança de escanteio, Padrón cabeceou na pequena área e encobriu Léo Jardim.

Mais uma vez, os cruzmaltinos sentiram o revés. Só que desta vez o Puerto Cabello aproveitou para ampliar, aos 14 minutos. Em boa troca de passes, a bola chegou em Guerrero. O atacante teve tempo de ajeitar o corpo e finalizar sem chance para o goleiro.

Somente depois disso, o Vasco conseguiu avançar. Tanto que a equipe carioca quase marcou com Nuno Moreira. A zaga apareceu para salvar o gol. No entanto, no lance seguinte, o Puerto Cabello chegou ao quarto gol, aos 19 minutos. Em mais uma saída de bola errada, Paredes recebeu passe na área e chutou para a rede.

O novo revés acabou de vez com qualquer ambição dos vascaínos. O Puerto Cabello diminuiu o ritmo e passou a administrar o resultado, mas sem sofrer qualquer pressão. O panorama do confronto seguiu até o apito final na Venezuela.

FICHA TÉCNICA

PUERTO CABELLO 4 X 1 VASCO

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN)

Data: Quarta-feira, 7 de maio de 2025

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Jose Mendez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Cartões amarelos: Mbaye (Puerto Cabello); Paulinho (Vasco)

GOLS

PUERTO CABELLO: Paredes, aos 27min do primeiro tempo e 19min do segundo tempo; Padrón, aos 3min do segundo tempo; Guerrero, aos 14min do segundo tempo

VASCO: João Victor, aos 37min do primeiro tempo

PUERTO CABELLO: Luis Romero, Casiani, Peraza, Mbaye e Linares (González); Contreras (Echeverria), Cedeño e Meza (Manzambi); Guerrero (Awudu) e Padrón e Paredes (Hernández)

Técnico: Vasco Faísca

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Paulinho), Tchê Tchê (Nuno Moreira) e Philippe Coutinho (Garré); Rayan (Adson) e Vegetti

Técnico: Felipe Loureiro (Interino)