Vasco e Grêmio miram a liderança e o Cruzeiro aposta últimas fichas na Sul-Americana

Vasco e Grêmio voltam a campo nesta quarta-feira para a quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O objetivo é se manter na briga pela liderança, única posição que garante vaga direta às oitavas de final. O Cruzeiro, com chance mínima de buscar a liderança, tenta se manter vivo para avançar aos playoffs.

O Vasco entra em campo às 19h em visita ao Puerto Cabello-VEN, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. O time carioca tem cinco pontos no Grupo G e briga pela ponta com o Lanús, da Argentina. O Puerto Cabello, com apenas um ponto, está na lanterna (4º). No primeiro encontro, no Rio, o Vasco venceu por 1 a 0, com gol de Vegetti.

Mais tarde, às 21h30, o Grêmio enfrenta o Atlético Grau-PER, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. Com sete pontos no Grupo D, os gaúchos também estão na disputa pela liderança contra um time argentino: Godoy Cruz. Já os peruanos amargam a lanterna com um ponto. Em Porto Alegre (RS), o Grêmio superou o Atlético Grau por 2 a 0, com gols de Cristian Olivera e Arezo.

No mesmo horário, o Cruzeiro também jogará fora de casa, diante do Mushuc Runa-EQU, no Olímpico de Riobamba, em Riobamba, no Equador. Ainda sem pontuar e com três derrotas no Grupo E, o time brasileiro praticamente não tem chance de avançar às oitavas de final de forma direta.

Assim, busca reação para brigar pelo segundo lugar, que garante vaga aos playoffs contra algum time eliminado da Libertadores. Os equatorianos são justamente os líderes da chave com nove pontos e 100% de aproveitamento. Palestino-CHI, com seis, e Union Santa Fe-ARG, com três, completam a chave e se enfrentam às 19h.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Cerro Largo (URU) x Universidad Quito (EQU)

Puerto Cabello (VEN) x Vasco

Unión (ARG) x Palestino (CHI)

21h30

Atlético Grau (PER) x Grêmio

Mushuc Runa (EQU) x Cruzeiro

23h

Once Caldas (COL) x Unión Española (CHI)