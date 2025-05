Valentina Shevchenko ganha uniforme personalizado para disputa de título no UFC 315

A onda dos uniformes personalizados em grandes eventos do Ultimate parece ter vindo para ficar. E no UFC 315 deste sábado (10), em Montreal (CAN), teremos mais uma nova prova disso, com uma das protagonistas do show numerado vestindo top e shorts customizados pela empresa. Campeã peso-mosca (57 kg) e escalada para o 'co-main event' da noite, Valentina Shevchenko entrará em ação contra a desafiante Manon Fiorot com um estilo bem marcante (veja abaixo ou clique aqui).

Estampado em verde e dourado, o uniforme traz algumas figuras que dialogam com a história da campeã nas artes marciais. Como o tigre e o dragão estilizados ao estilo 'Sak Yant' - ilustração tradicional da Tailândia, bastante popular no meio cultural do muay-thai, em que representam força e bravura. O top ainda conta com uma espécie de projétil de arma, visto que o apelido de Valentina no MMA é 'Bullet' (bala, em tradução livre).

Nesta terça-feira (6), durante a semana da luta, Shevchenko teve seu primeiro contato pessoal com o uniforme (veja abaixo ou clique aqui). E a primeira impressão parece ter sido positiva, já que a atleta do Quirguistão elogiou o resultado final. E não foi a lutadora que aprovou sua vestimenta. Os fãs de MMA elogiaram bastante a roupa de competição, elegendo-a como a mais bonita dentre os uniformes customizados até então. Atento à demanda, o UFC já disponibilizou a peça para venda em sua loja virtual oficial.

"Tem um dragão e um tigre. São forças opostas, mas complementares. Estão representando a dinâmica harmônica do 'ying-yang', é o equilíbrio do universo. E também tem a bala, que é uma parte bem importante. E também a cor camuflada, é minha cor preferida. Então tem um estilo, uma história, é o 'Sak Yant'. Na Tailândia é bem tradicional ter o 'Sak Yant'. Todos esses detalhes estão representando o meu estilo, representam quem eu sou e minha história nas artes marciais mistas. Fizemos um bom trabalho nesse estilo", exaltou Valentina.

Parada dura pela frente

Apontada como uma das lutadoras mais completas e dominantes da história do MMA feminino, Valentina terá um teste de fogo pela frente. Afinal de contas, Fiorot é mais jovem, alta e pesada que a campeã e segue invicta no UFC - com sete vitórias consecutivas na liga. Não à toa, mesmo no posto de desafiante ao cinturão, a francesa é considerada favorita - mesmo que por uma margem pequena - nas principais casas de apostas.

