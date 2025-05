UFC encaminha combate entre André Mascote e Felipe Bunes para agosto

Dois prospectos brasileiros do peso-mosca (57 kg) entrarão em rota de colisão no octógono mais famoso do mundo. De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização, André Mascote e Felipe Bunes vão medir forças em evento do UFC marcado para acontecer no dia 2 de agosto, com sede prevista para Las Vegas (EUA).

Baiano de Feira de Santana (BA), Mascote chega para o confronto embalado por quatro vitórias consecutivas no Ultimate. O lutador de 26 anos - dono de um cartel invicto no MMA profissional após 11 lutas disputadas - superou todos os seus adversários desde sua estreia na organização, em março de 2024, deixando para trás Igor Severino, Mitch Raposo, Lipe Detona e Daniel Barez, respectivamente.

Por sua vez, 'Felipinho' também vem de resultado positivo no UFC. Depois de estrear no evento com derrota para Joshua Van, em janeiro do ano passado, o atleta potiguar se recuperou e venceu Jose Johnson, por finalização, no começo deste ano. No total, Bunes soma 14 vitórias e sete reveses na carreira.

Vaga no ranking?

O resultado do confronto verde-amarelo do dia 2 de agosto pode carimbar o passaporte de entrada do vencedor no ranking peso-mosca do UFC - especialmente no caso de André Mascote, que somaria cinco triunfos seguidos na liga. No entanto, Felipe Bunes também pode sonhar com uma vaga no top 15 se sair vencedor na próxima rodada, principalmente levando-se em consideração que o único rival que o superou no Ultimate ocupa atualmente o 14º lugar no ranking até 57 kg da entidade.

