Telão do estádio do Corinthians exibe provocação ao Palmeiras: "Mundial é em Itaquera"

A conta oficial da Neo Química Arena no X (antigo Twitter) tirou uma onda com o rival Palmeiras nesta quarta-feira. O estádio do Corinthians foi escolhido como uma das sedes da Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

O perfil publicou imagens do telão da arena com mensagens provocativas e escreveu: "Se é competição de nível mundial, a Arena entende".

Se é competição de nível mundial, a Arena entende! ?? Que venha 2027! ??? ? André Udlis / Corinthians #NeoQuimicaArena pic.twitter.com/IOv8GpCoeF ? Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) May 7, 2025

A Fifa anunciou nesta quarta-feira as oito cidades e estádios que sediarão o Mundial de 2027 no Brasil. São Paulo está entre as sedes e, assim como na Copa do Mundo masculina de 2014, a escolhida foi a arena do Corinthians.

Além do mundial, a casa alvinegra também já recebeu eventos importantes do mundo esportivo. A Neo Química Arena já sediou, por exemplo, jogos das Eliminatórias, Copa América e Jogos Olímpicos, além do embate entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, que marcou a estreia da NFL em território sul-americano.