STJD abre inquérito para investigar Bruno Henrique, do Flamengo

Luís Otávio Veríssimo Teixeira, presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol), abriu nesta quarta-feira o inquérito para investigar o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, suspeito por manipulação de resultados.

De acordo com o STJD, o inquérito foi protocolado após o compartilhamento de provas da Coordenação de Repressão à Corrupção da Polícia Federal no processo de Bruno Henrique.

O jogador de 34 anos está sendo investigado por um possível envolvimento em manipulação de resultados por meio de esquemas de apostas. Em 2023, ele teria forçado um cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A punição teria beneficiado o irmão do atleta, Wander Nunes Pinto Junior, que foi previamente avisado sobre a advertência e apostou no lance.

O presidente do STJD determinou o vice-presidente Maxwell Borges de Moura Vieira para conduzir o inquérito. O auditor possui 15 dias para conduzir a apuração e apresentar relatório conclusivo, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Bruno Henrique deverá ser enquadrado no artigo 243, que trata de casos de manipulação. A pena prevista é de seis meses até dois anos. Apesar de indiciado, o jogador deve permanecer liberado até o julgamento.

Enquanto isso, Bruno Henrique segue à disposição do técnico Filipe Luís para os compromissos do Rubro-Negro. A equipe volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pelo Brasileiro.