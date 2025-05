Sinal de Volkanovski anima Jean Silva, que pede ajuda dos fãs por chance pelo cinturão

O peso-pena (66 kg) brasileiro Jean Silva recorreu às redes sociais nesta semana para convocar os fãs a se engajarem em uma campanha digital com o objetivo de garantir uma disputa de cinturão contra o atual campeão da categoria, o australiano Alexander Volkanovski. Determinado a conquistar a chance pelo título o quanto antes, o lutador deixou claro que está em busca do confronto direto com o líder da divisão.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram (clique aqui), o atleta - apelidado de "Lord" - ressaltou a importância do apoio do público para chamar a atenção do presidente do UFC, Dana White, e mostrar que o embate desperta interesse entre os espectadores. Segundo ele, uma mobilização consistente nas redes sociais pode ser decisiva para que o duelo seja viabilizado ainda este ano.

"Vocês viram aí o que o Volkanovski falou, não é? Vou deixar nos próximos stories. A parada é o seguinte: se nós fizermos bastante barulho nas redes sociais, eu acredito que vá movimentar o suficiente para que o Dana e ele entendam que os fãs querem ver essa luta. E, quem sabe, Volkanovski vs 'The Lord' Silva em final de julho, começo de agosto aí. Então vamos agitar bastante, vamos pedir para todas as pessoas e eu vou atrás também de alguns influencers para gente agitar isso aqui. Porque se o UFC for analisar bem, não existe outra pessoa a não ser eu para lutar pelo cinturão. Que seja fazendo da forma como eu faço, não existe", declarou o brasileiro.

O que disse o campeão

A publicação do brasileiro veio logo após uma entrevista de Volkanovski que, embora não tenha confirmado interesse direto no duelo, foi interpretada como um possível sinal verde. O campeão teceu elogios ao adversário, reconhecendo seu desempenho recente e sugerindo que, com o engajamento dos fãs, o confronto pode ganhar força dentro da organização.

"Não vi que ele tinha me desafiado, mas ele é um cara muito bom. Não está classificado entre os primeiros do ranking, mas não está muito longe e com o que ele vem fazendo vai chegar muito rápido. Gosto dele, é um cara legal. Tem que ver a posição dele no ranking , não é algo difícil de se vender se os fãs estiverem entusiasmados com ele", declarou o australiano durante participação no programa "The Ariel Helwani Show".

Ascensão no UFC

Desde sua estreia no Ultimate, em janeiro de 2024, Jean Silva vem construindo uma trajetória expressiva. São cinco vitórias consecutivas, sendo quatro por nocaute e uma por finalização, sequência que o levou à 11ª colocação no ranking dos penas. Representante da equipe "Fighting Nerds", ele teve sua atuação mais marcante no UFC 314, quando superou Bryce Mitchell e consolidou seu nome entre os principais atletas da divisão.

