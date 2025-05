Sem grife: Alicia e Milly analisam PSG na final da Liga dos Campeões

O PSG venceu o Arsenal por 2 a 1 e garantiu uma vaga na final da Liga dos Campeões da Europa. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe destacaram como a equipe francesa melhorou após a saída de algumas estrelas.

A final entre PSG e Inter de Milão - que garantiu a classificação ontem, ao derrotar o Barcelona - será disputada no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Alicia: Grife nem sempre dá certo

O PSG que descobriu que grife nem sempre dá certo sozinha e resolveu apostar em um trabalho, trouxe o Luis Enrique, que reformou esse PSG. Só ficou quem queria ficar. Muitos dos grandes nomes foram embora. [...] A gente precisa louvar o trabalho, que nem sempre é feito com grandes nomes, é feito com processo e com quem acredita no futebol de verdade.

Alicia Klein

Milly: PSG sem Messi, Neymar e Mbappé tem alma

Tem a história de como o PSG virou um time depois de se livrar do trio de estrelas. Hoje, o PSG é um time com alma - e não era quando tinha Messi, Mbappé e Neymar. Não era. Não ganhou absolutamente nada, a não ser as competições locais em que pouca gente ameaça o PSG. Agora, o PSG em campo é outra coisa. Você entende quando o time está ali de corpo e alma.

Milly Lacombe

