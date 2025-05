Seleção de vôlei divulga 30 inscritas para a Liga das Nações feminina 2025

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a lista das 30 jogadoras inscritas para a Liga das Nações feminina de 2025. Até o momento, o técnico José Roberto Guimarães convocou somente parte do grupo para a disputa da competição.

A líbero Kika foi convocada pelo técnico José Roberto Guimarães para os treinos preparatórios para a Liga das Nações! ? A jogadora já se apresenta amanhã, terça-feira, em Barueri (SP)! Falta menos de um mês para nossa seleção entrar em quadra! Todo mundo animado? ? pic.twitter.com/o6cyux59c4 ? Vôlei Brasil (@volei) May 5, 2025

Entre as atletas já chamadas estão as opostas Jheovana, Kisy e Tainara; as levantadoras Macris e Roberta; as ponteiras Ana Cristina, Helena e Julia Bergmann; as centrais Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia; além das líberos Kika e Laís.

O Brasil estreia na versão feminina da Liga das Nações no dia 4 de junho, contra a República Tcheca, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Inscritas para a Liga das Nações 2025

Levantadoras

Giovana

Kenya

Lyara

Macris

Marina Sioto

Roberta

Vivian Lima

Ponteiras

Aline Segato

Ana Cristina

Gabi

Helena

Julia Bergmann

Karol Tormena

Opostas

Ariane

Jheovana

Kisy

Rosamaria

Sabrina

Tainara

Centrais

Diana

Julia Kudiess

Lanna

Lorena

Luzia

Mayhara

Valquiria

Líberos

Kika

Laís

Marcelle

Paulina