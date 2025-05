Copa Feminina: Desejo do governo prevalece sobre a CBF no número de sedes

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Copa do Mundo feminina de 2027 terá oito sedes, como anunciou a Fifa hoje. Esse número vai ao encontro do desejo do governo federal e frustra a meta inicial da CBF de contar com pelo menos dez estádios.

O que aconteceu

A CBF apresentou, ao todo, 12 candidatas para receber os jogos. O presidente Ednaldo Rodrigues defendia um Mundial com ao menos dez. Belo Horizonte (Mineirão), Brasília, Fortaleza (Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova), São Paulo (Neo Química Arena) foram as escolhidas.

O peso mais decisivo foi o pedido do governo federal para que tivesse oito cidades. De qualquer forma, a Fifa já não cogitava ter 12 sedes.

De todo modo, a Fifa é a responsável por "bater o martelo", e a CBF não tem poder de decisão direta. Ednaldo até reconheceu isso ao longo do processo, mesmo "torcendo" pelas dez sedes.

A Fifa se reuniu nos últimos meses com o Governo Federal e a entidade máxima do futebol brasileiro para debater o tema.

Da lista inicial enviada pela CBF, ficaram fora: Belém (Mangueirão), Cuiabá (Arena Pantanal), Manaus (Arena da Amazônia) e Natal (Arena das Dunas).

Natal e Belém nem sequer estavam no caderno da candidatura e entraram no final da disputa.

Ter menos sedes representa menos gastos. Um número menor de cidades envolvidas diminui a despesa em estruturas temporárias, aparato de segurança, contratação de pessoal, logística, entres outros itens.

A Copa do Mundo Feminina irá paralisar o calendário de todo o futebol nacional — inclusive o masculino, o que não deixará os times "desalojados" durante o Brasileirão.