São Paulo ganha descanso após vitória na Libertadores e se reapresenta na quinta-feira

O elenco do São Paulo ganhou o dia de folga após a vitória contra o Alianza Lima, do Peru, por 2 a 0, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Os jogadores tem o dia para descansar e recuperar as energias após a viagem de volta à capital paulista.

A reapresentação do Tricolor, portanto, está marcada para esta quinta-feira, a partir das 10h (de Brasília), no CT da Barra Funda. O grupo abrirá a preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o técnico Luis Zubeldía terá três sessões de treinamento até o Choque-Rei. A bola rola neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada da Série A.

Para o confronto, o São Paulo deve seguir sem Oscar, que ainda está no processo de transição física. Além disso, Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Henrique (lesão no tornozelo esquerdo) devem ser baixas certas.

Esta será a terceira vez que o São Paulo encara o Palmeiras na atual temporada. Até o momento, o Tricolor não venceu, amargando um empate e uma derrota - ambos os resultados foram pelo Campeonato Paulista.

Desde a derrota para o Palmeiras na semifinal do Estadual, o São Paulo não perdeu mais em 2025. O Tricolor detém uma sequência invicta de 11 partidas, com sete empates e quatro vitórias. Agora, a expectativa é voltar a vencer no Brasileirão, já que a equipe soma apenas um triunfo nas primeiras sete rodadas.