Santos desiste do Pacaembu e deve jogar contra Ceará no Allianz Parque

O jogo entre Santos e Ceará, na próxima segunda-feira, deve ser no Allianz Parque. Restam apenas detalhes para a confirmação. O embate, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 20 horas (de Brasília).

A princípio, a diretoria do Peixe queria mandar o jogo no Mercado Livre Arena Pacaembu. Problemas com a documentação do estádio, contudo, impediram a movimentação.

Assim, o clube entrou em acordo com o Palmeiras e a WTorre para disputar a partida no Allianz Parque.

Esse será o primeiro jogo que o Peixe vai mandar em São Paulo na temporada. Durante o Campeonato Paulista, o clube até tentou levar alguns embates para a capital paulista, mas não obteve êxito.

Agora, a diretoria não encontrou tantas dificuldades, a não ser o imbróglio com o Pacaembu. Na mesma rodada, o Corinthians encara o Mirassol fora de casa, no sábado, e o Palmeiras recebe o São Paulo no domingo, na Arena Barueri, às 17h30.

Até o momento, os 11 jogos do Santos como mandante em 2025 foram na Vila Belmiro. São seis vitórias, três empates e duas derrotas.

Já 2024, o Peixe mandou duas partidas em São Paulo. A primeira foi no Morumbis, na vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo. Depois, o time recebeu o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena e venceu por 3 a 1. Ambos os duelos foram pelo Paulistão.