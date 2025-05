San José x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Na altitude de 3.600 metros de La Paz, capital da Bolívia, o Fluminense vai entrar em campo nesta quinta-feira para medir forças com o San José. O Tricolor, que soma sete pontos, atuará no Estádio Hernando Siles, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo F da Sul-Americana.

Onde assistir: o duelo entre San José e Fluminense terá transmissão com exclusividade pelo Paramount +.

O Fluminense, que vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Sport, no Campeonato Brasileiro, terá pela frente o lanterna da chave, que soma apenas um ponto.

Para este jogo o Fluminense deve mandar a campo uma formação composta apenas de reservas. Por precaução médica, por conta de um procedimento cirúrgico do ano passado, o técnico Renato Gaúcho também não viajará com a delegação.

A taça da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA no Berço do Futebol Brasileiro! Muita história por aqui! #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/tigrZfhOxv ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 7, 2025

Mesmo sem desprezar o torneio, Renato entende que está tomando a melhor decisão.

"Infelizmente, como todo técnico que chega no meio da competição, estou enfrentando um terremoto. Sem tempo para treinar, como outros clubes. Mas os outros já vinham há algum tempo com o treinador e por isso temos que saber trabalhar com as situações", disse ele.

Além de rodar o elenco, Renato Gaúcho poderá observar, mesmo que de longe, alguns jogadores. A equipe será dirigida pelo assistente Alexandre Mendes.

Pelo lado do San José o clima é de preocupação. Sem vencer há sete jogos, o técnico Eduardo Villegas planeja se impor em casa para recuperar a tranquilidade. Mas só vai revelar a escalação minutos antes do confronto.

FICHA TÉCNICA



SAN JOSÉ X FLUMINENSE

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia)



Data: 8 de maio de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)



Assistentes: José Martínez (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela)



VAR: Angel Arteaga (Venezuela)

SAN JOSÉ: Bruno Poveda, Jhonni Ramallo, Ezequiel Michelli, Augusto Seimandi e Dico Roca; Sergio Villamil, Joel Pissano, Joel Bejarano e Moisés Calero; Raúl Becerra e Fernando Arismendi



Técnico: Eduardo Villegas

FLUMINENSE: Vitor Eudes, Júlio Fidélis, Thiago Santos, Manoel e Léo Jance; Facundo Bernal, Rubén Lezcano e Nonato; Everaldo, Keno e Kevin Serna



Técnico: Alexandre Mendes