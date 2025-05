Ruiz e Hakimi levam PSG à final da Liga dos Campeões com vitória sobre o Arsenal

PARIS (Reuters) - O Paris Saint-Germain resistiu a uma pressão inicial do Arsenal e marcou dois gols com Fabián Ruiz e Achraf Hakimi para conquistar uma vitória por 2 x 1 e se classificar para a final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira.

O triunfo agregado de 3 x 1 dos campeões franceses significa que agora eles podem finalmente conquistar o troféu que almejam pela primeira vez quando enfrentarem a Inter de Milão, em Munique, no dia 31 de maio.

Após perder por 1 x 0 no jogo de ida na semana passada, o Arsenal dominou os estágios iniciais no Parc des Princes, com o goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma, fazendo defesas vitais.

O Arsenal pagou caro por não ter aproveitado suas chances, quando Ruiz acertou um belo chute de pé esquerdo no ângulo de David Raya, aos 27 minutos, para dobrar a vantagem agregada do PSG.

Raya defendeu um pênalti de Vitinha aos 24 minutos do segundo tempo, mas pouco depois Hakimi fez o 2 x 0 com um chute de pé esquerdo que não deu chance a Raya.

Bukayo Saka respondeu para o Arsenal aos 31 minutos e, em seguida, desperdiçou uma chance clara chutando por cima do travessão.

