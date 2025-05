Ruben Amorim atualiza desfalques do Manchester United antes da partida contra o Athletic Club

O Manchester United recebe o Athletic Club, nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Liga Europa, em Old Trafford. Na véspera do duelo, o treinador Ruben Amorim deu atualizações sobre o estado de saúde do elenco.

O zagueiro Matthijs De Ligt, titular na derrota do Manchester United contra o Brentford, no último domingo, sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo do duelo e precisou ser substituído, aos 35 minutos. O holandês vai desfalcar a equipe contra o Athletic Club.

"Não é um grande problema (com De Ligt). Isso é algo positivo. Ele não pode jogar amanhã e também não jogará no domingo, mas depois vamos avaliar dia após dia. Os demais, Ayden Heaven não se recuperou. Toby Collyer não está disponível, acho que é isso", disse Ruben Amorim em entrevista coletiva.

?? Matthijs has been ruled out of Thursday's tie.#MUFC || #UEL ? Manchester United (@ManUtd) May 7, 2025

Assim, o trio se junta ao lateral esquerdo Diogo Dalot, aos zagueiros Lisandro Martinez e Jonny Evans, e ao atacante Joshua Zirkzee, que também desfalca o Manchester United na partida desta quinta-feira. O meia Christian Eriksen não treinou na manhã desta quarta-feira, mas, segundo o clube, deve integrar a delegação do elenco.

Com a vitória por 3 a 0 na partida de ida, na última quinta-feira, o Manchester United pode até perder por dois gols de diferença para garantir vaga na decisão da Liga Europa. O Athletic Club precisa vencer por quatro de vantagem para avançar.

Desfalques de peso no Athletic Club

Por outro lado, o Athletic Club tem desfalques de peso para a partida contra o Manchester United. O treinador Ernesto Valverde não vai poder contar com a dupla de irmãos Nico Williams (problemas na virilha) e Inaki Williams (distensão na coxa).

Além deles, o meia Oihan Sancet, artilheiro do clube no Campeonato Espanhol, não se recuperou a tempo de uma lesão muscular sofrida no dia 24 de abril, no duelo contra o Las Palmas, e também vai desfalcar o Athletic Club.

O zagueiro Dani Vivian, expulso na partida de ida contra o Manchester United, vai cumprir suspensão e não entra em campo nesta quinta-feira.