Rincón corresponde em volta ao 11 inicial e busca sequência entre os titulares do Santos

O volante Tomás Rincón está em busca de uma sequência entre os titulares do Santos. No último domingo, apesar da derrota para o Grêmio por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, o venezuelano conseguiu corresponder em seu retorno ao 11 inicial e vai atrás de mais oportunidades.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, Rincón teve 70 ações com a bola ao longo dos 90 minutos. O atleta teve uma taxa de 89% de acerto no passe e deu um passe decisivo. Já no setor defensivo, realizou um corte, três desarmes, e bloqueou um chute.

No duelo contra o Grêmio, Rincón voltou ao time titular em jogos oficiais do Santos após quase três meses. O jogador não saía jogando pelo Peixe desde o último dia 12 de fevereiro, quando iniciou o clássico contra o Corinthians, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Vale lembrar, entretanto, que o volante foi titular no amistoso contra o Coritiba, disputado no fim de março deste ano. O duelo serviu para o então treinador, Pedro Caixinha, fazer testes na equipe.

Rincón iniciou a temporada com prestígio da nova comissão do Peixe e, nas primeiras partidas de 2025, tinha status de titular. O meio-campista, inclusive, saiu jogando em nove dos 10 primeiros jogos do Peixe neste ano.

Contudo, o venezuelano não conseguiu manter a regularidade e viu Gabriel Bontempo tomar a frente e assumir a vaga. Com isso, Rincón perdeu espaço no time titular - contra Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira, por exemplo, começou no banco de reservas e ganhou minutos na etapa complementar.

Depois disso, o camisa 8 do Santos teve uma sequência de cinco jogos sem entrar em campo. Ele voltou a ter oportunidades no segundo tempo da vitória contra o Atlético-MG, por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em seguida, foram mais duas partidas sem ser utilizado, até que o venezuelano voltou a campo para jogar cerca de 20 minutos no empate contra o CRB, no último dia 1º de maio, pela terceira fase da Copa do Brasil. Foi somente contra o Grêmio, portanto, que ele retornou ao 11 inicial.

Agora, com a chegada de Cléber Xavier e da nova comissão técnica, Rincón busca voltar a ter uma sequência no time titular do Santos, algo que não acontece desde fevereiro.

Com Rincón à disposição, o Santos retorna aos gramados apenas na próxima semana. O Alvinegro Praiano recebe o Ceará, a partir das 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.