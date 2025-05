Renato Paiva destaca importância da vitória do Botafogo contra o Carabobo: "Fundamental"

O Botafogo venceu o Carabobo-VEN, nesta terça-feira, por 2 a 1, pela quarta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Misael Delgado. O técnico Renato Paiva elogiou o adversário e destacou a importância da vitória do Glorioso.

"Como esperava, foi um jogo difícil, uma equipe que nos últimos oito jogos só perdeu para o Botafogo. Uma equipe organizada, que tentou jogar no nosso erro e tentou jogar no contra-ataque, com jogadores muito rápidos na frente, algo que conseguimos controlar bem. Nós controlamos bem o adversário e, depois que começamos a ganhar, o mesmo problema de sempre: não fechar o jogo. Não conseguimos fazer o segundo gol e andamos ali à mercê do que poderia acontecer e do que acabou acontecendo. Depois destaco a personalidade, a reação e o caráter dos jogadores que foram atrás de uma vitória que era fundamental. Conseguimos", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.

Na Venezuela, o Botafogo abriu o placar com Vitinho, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Leonardo Aponta anotou o gol de empate do Carabobo. Já nos acréscimos, Cuiabano garantiu a vitória do Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo conquistou três pontos importantes na Copa Libertadores. A equipe carioca segue na 3ª posição do grupo A, com seis pontos, empatado com o Estudiantes, vice-líder da chave, mas com um jogo a menos.

"Eu acho que é uma vitória justa. Não deixando de elogiar a organização do nosso adversário. Não é fácil entrar ali, não é fácil jogar, em especial passar daquela linha de cinco meias e depois ter sempre cuidado com os dois pontas. Nós estivemos muito bem, controlamos tudo isso sem dar grandes oportunidades ao nosso adversário e depois aquelas que nós tivemos não concretizamos e o jogo fica em aberto até o final. Mas é uma boa vitória da nossa parte, até pelo momento instável que nós atravessamos. Nossa preocupação neste momento é ganhar e somar pontos", acrescentou.

O próximo compromisso do Botafogo na Copa Libertadores é na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Estudiantes, pela quinta rodada, no Nilton Santos.

Antes disso, a equipe do técnico Renato Paiva volta a campo neste domingo, às 20 horas, quando recebe o Internacional, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O Glorioso ocupa a 12ª posição, com oito pontos. O Colorado é o 9º colocado, com nove pontos somados.