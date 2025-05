Raphinha iguala Cr7 e tem edição com maior número de participações em gols na Liga dos Campeões

O Barcelona perdeu para a Inter de Milão, nesta terça-feira, por 4 a 3, pela partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões, no San Siro. Autor do terceiro gol da equipe espanhola, Raphinha igualou Cristiano Ronaldo com o maior número de participações em uma única edição da competição.

Em 14 jogos disputados, o brasileiro marcou 13 gols e deu oito assistências, com 21 envolvimentos, em uma média de 58 minutos por participação. Segundo dados do Sofascore, Raphinha ainda criou 13 grandes chances, deu 39 passes decisivos e teve 70% de conversão de chances claras (7/10).

? Raphinha igualou Cristiano Ronaldo como jogador com mais participações em gols (21) em uma única edição de Champions League! ??? ? 14 jogos

? 13 gols (!)

? 8 assistências (!)

? 21 participações em gols (!)

? 58 mins p/ participar de gol (!)

? 13 grandes chances criadas... pic.twitter.com/mZ0cHZ1G7A ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 6, 2025

O atacante do Barcelona é o artilheiro e líder em assistências nessa edição da Liga dos Campeões. As 21 participações diretas de Raphinha igualaram o recorde de Cristiano Ronaldo na temporada 2013/14.

O português, que na época defendia o Real Madrid, marcou 17 gols, deu quatro assistências em 11 jogos e comandou a equipe espanhola para o título.

Na temporada, Raphinha tem 32 bolas na rede e 23 passes para gol, em 53 partidas.

Eliminação na prorrogação

Dentro de campo, a Inter de Milão eliminou o Barcelona, na prorrogação, e garantiu vaga na grande final da Liga dos Campeões.

Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu abriram o placar para a equipe italiana no primeiro tempo. Na segunda etapa, Eric García, Dani Olmo e Raphinha viraram o jogo para o Barcelona. Nos acréscimos, Francesco Acerbi mandou a partida para a prorrogação.

Aos nove minutos do primeiro tempo, Davide Frattesi marcou o gol que colocou a Inter de Milão na final. Agora, os italianos esperam a definição do seu adversário no duelo entre Paris Saint-Germain e Arsenal, que acontece nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília).

Com a eliminação, Raphinha não poderá ultrapassar o recorde de Cristiano Ronaldo.

O Barcelona segue na briga pelo título do Campeonato Espanhol. A equipe catalã volta a campo neste domingo, às 11h15 (de Brasília), quando recebe o Real Madrid, pela 35ª rodada da competição. O Barcelona é o líder, com 79 pontos. Enquanto os Merengues ocupam a vice-liderança, com 75 pontos somados.