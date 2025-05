Vasco é amassado e leva 4 de time venezuelano na Sul-Americana

O Vasco foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, nesta quarta-feira, fora de casa, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Aproveitando os erros defensivos do time carioca, os venezuelanos foram mais eficazes e garantiram a vitória no Estádio Misael Delgado.

Paredes abriu o placar para o Puerto Cabello em cobrança de pênalti, mas João Victor empatou de cabeça ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o time venezuelano continuou pressionando e voltou a marcar com Padrón e, em seguida, com Guerrero, que balançou as redes duas vezes.

Com o resultado, o Gigante da Colina ocupa a 2° posição do grupo G da Sul-Americana, com apenas uma vitória, dois empates e uma derrota, somando 5 pontos no total.

Felipe Maestro, técnico interino do Vasco, promoveu o retorno de Philippe Coutinho e Vegetti, ambos poupados na derrota para o Palmeiras. O atacante argentino alcançou a marca de 100 jogos pelo clube carioca nesta partida.

O Vasco volta a campo no próximo sábado, fora de casa, quando enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.

Matheus Carvalho tenta desarmar Meza durante Puerto Cabello x Vasco, duelo da Sul-Americana. Imagem: Juan BARRETO / AFP

Como foi o jogo

O Vasco teve um início de jogo pouco inspirado, em uma primeira etapa marcada pelo equilíbrio na posse de bola. Philippe Coutinho participou pouco e teve dificuldades para se destacar. O time venezuelano foi mais incisivo no ataque, com maior volume de finalizações e mais perigo criado. O Puerto Cabello abriu o placar em cobrança de pênalti, mas o Vasco reagiu com um gol de cabeça de João Victor, deixando tudo igual ainda no primeiro tempo.

A segunda etapa começou com um Vasco desatento. Após uma bola sobrando dentro da área, Padrón subiu para cabecear e colocar os donos da casa novamente à frente. Guerrero apareceu duas vezes, ampliando a vantagem e deixando o placar mais elástico. O Vasco, por sua vez, foi pouco criativo no segundo tempo e não conseguiu levar perigo ao gol adversário.

Gols e destaques

Chegada com perigo! O Puerto Cabello executou uma boa jogada ensaiada em cobrança de escanteio aos 12 minutos da primeira etapa. A bola chegou ao meia Meza, que finalizou de primeira, mas mandou por cima do gol.

Boa chance! O Vasco articulou uma boa jogada pela esquerda. Lucas Piton levantou a cabeça e encontrou Vegetti entrando na área. O lateral cruzou na medida para o argentino, que cabeceou no centro do gol para a defesa do goleiro.

Susto aos 22 minutos! Cruzamento pela direita encontra Padron, que subiu sozinho e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. O goleiro vascaíno espalmou para escanteio.

1 a 0. Aos 25, Mateus Carvalho vacilou na saída de bola, Meza aproveitou e fez o desarme. Hugo Moura chegou atrasado na jogada e cometeu a falta sobre o meia venezuelano. Na cobrança, Paredes mandou direto para o fundo da rede e abriu o placar para o Puerto Cabello.

Quase o segundo! Após cruzamento na área, Luiz Gustavo hesitou em afastar o perigo, e a bola sobrou para Guerrero, que finalizou de primeira. Léo Jardim salvou o Vasco com uma grande defesa.

1 a 1. Após falta no meio de campo, Lucas Piton levantou a bola na área. João Victor subiu com firmeza e cabeceou para o fundo do gol, deixando tudo igual no Estádio Misael Delgado.

2 a 1. O segundo tempo começou agitado. Após uma falha defensiva, a bola sobrou após escanteio para Padrón, que cabeceou firme e deixou o Puerto Cabello novamente à frente no placar.

3 a 1. Guerrero recebeu dentro da área, levantou a cabeça e, percebendo a zaga distante, arriscou um chutaço de longe para ampliar a vantagem dos venezuelanos.

4 a 1. Em mais um erro na saída de bola, o Vasco foi punido novamente. Guerrero, livre na área, não desperdiçou a chance e, com um forte chute de perna direita, balançou as redes mais uma vez, aos 14 minutos do segundo tempo.

Ficha técnica

Puerto Cabello 4 x 1 Vasco

Local: Estádio Misael Delgado, na Venezuela.

Data e Hora: 7 de maio de 2025, às 19h00 (Horário de Brasília)

Competição: 4° rodada da Sul-Americana.

Árbitro: José Mendez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Brito (PAR)

VAR: Franklin Congo (ECU)

Cartões amarelos: Mbaye (PUE),

Cartões Vermelhos: não teve

Gols: 25'/1ºT - Paredes (PUE), 37'/ 1°T - João Victor (VAS), 3'/2°T - Padrón (PUE), 14'/2°T - Guerrero (PUE), 19 '/2°T - Guerrero (PUE)



Puerto Cabello: Romero; Casiani, Momo, Peraza e Linares; Contreras, Cedeño e Meza; Paredes (Óscar Hernández), Padrón e Guerrero. Técnico: Vasco Faísca.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Nuno Moreira), Tchê Tchê (Paulinho) e Coutinho (Garré) ; Rayan (Adson) e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro.

O Vasco teve uma atuação abaixo do esperado e foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, nesta quarta-feira pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.