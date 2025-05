Paris Saint-Germain x Arsenal: horário e onde assistir ao jogo pela Champions

Paris Saint-Germain e Arsenal se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League.

Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O PSG entra em campo com a vantagem do empate após vencer por 1 a 0 na Inglaterra. O Arsenal precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal.

Vitória simples dos ingleses leva a decisão para a prorrogação. Se o resultado persistir após o tempo extra, o duelo será definido nos pênaltis.

O vencedor do confronto irá enfrentar a Inter de Milão, que eliminou o Barcelona. A decisão está marcada para o dia 31 de maio, em Munique.

PSG x Arsenal -- Champions League