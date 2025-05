PSG vence Arsenal com Donnarumma paredão e pega Inter na final da Champions

O PSG venceu o Arsenal nesta quarta-feira por 2 a 1, em confronto pela volta da semifinal da Liga dos Campeões. Os parisienses se classificaram para a final do torneio, após 1 a 0 para a equipe francesa no duelo de ida, na Inglaterra.

Os gols da partida foram marcados por Fabián Ruiz e Hakimi, ao PSG, e Saka, para o Arsenal. Com o resultado, após agregado de 3 a 1, o PSG se classificou para a final da Champions League, que acontece em 31 de maio, em Munique (ALE).

Donnarumma foi um dos destaques da equipe francesa, com defesas importantes ao longo da partida. O paredão do PSG foi fundamental para evitar gols que poderiam mudar o rumo do confronto, em três chances de muito perigo.

A equipe comandada por Luis Enrique enfrentará a Inter de Milão na decisão. Os italianos venceram o Barcelona na última terça-feira, por 4 a 3 (7 a 6 no agregado).

Como foi o jogo

O PSG foi agredido pelo ataque inglês, mas se organizou e colocou um pé na final ainda na primeira etapa. Nos primeiros 15 minutos de jogo, os parisienses precisaram se portar bem na defesa e evitar o tento do Arsenal, com bela atuação de Donnarumma. Após este momento de reconhecimento do confronto, o elenco comandado por Luis Enrique passou a atacar mais e conseguiu abrir o placar com Fabián Ruiz. Os franceses perderam várias chances de ampliar a vantagem, mas o primeiro tempo finalizou 1 a 0 (2 a 0 no agregado) para os donos da casa.

O Arsenal teve muita dificuldade de criar jogadas e parou em Donnarumma nas melhores oportunidades. O PSG conseguiu ampliar o confronto na segunda etapa e ainda desperdiçou penalidade durante a partida. O Arsenal diminuiu a vantagem francesa com Saka, mas não foi o suficiente para tirar a classificação da equipe parisiense. O jogo contou com mais chances dos donos da casa, conquistando a ida à final com bela atuação.

Gols e destaques

Donnarumma salvou no susto. Após cruzamento na grande área do PSG, o brasileiro Martinelli apareceu sozinho e finalizou para tentar empatar o agregado, mas o goleiro italiano conseguiu evitar o gol com o joelho.

Mais uma defesa incrível do goleiro do PSG! Odegaard pegou rebote com chute forte de fora da área. Apesar de muitos jogadores na frente, Donnarumma caiu e tirou a bola rasteira do caminho do gol, espalmando para fora.

Kvaratskhelia parou na trave! O atacante do PSG, na primeira oportunidade francesa, recebeu a bola pela esquerda, encontrou espaço cortando para a direita e finalizou com efeito, mas a bola explodiu no poste de Raya.

Doué perdeu grande oportunidade. O atacante saiu em arrancada ao lado de Barcola, recebeu a bola do companheiro, mas acabou finalizando fraco para defesa tranquila do goleiro do Arsenal.

Hakimi e Fabián Ruiz comemoram gol do PSG sobre o Arsenal em duelo da Champions Imagem: REUTERS/Benoit Tessier

Golaço de Fabián Ruiz! O meia do PSG aproveitou sobra de bola na entrada da grande área, limpou o lance para tirar a marcação e finalizou um foguete com o peito do pé, sem chances para Raya. Os parisienses abriram o placar aos 26 minutos da primeira etapa.

Outra oportunidade desperdiçada pelo PSG. Em novo contra-ataque, Kvaratskhelia acionou Barcola, que tentou limpar demais a marcação e acabou sendo travado por Rice na hora do chute. A finalização saiu sem força e Raya defendeu.

Saka quase marcou golaço olímpico. O camisa 7 do Arsenal cobrou escanteio muito fechado e com direção, mas Donnarumma estava ligado e evitou o tento do inglês, socando a bola para longe.

Donnarumma voou para salvar o PSG! Novamente, Bukayo Saka finalizou com muito perigo, em bola que seria colocada no ângulo da equipe francesa. O goleiro italiano se esticou muito e deu um pequeno tapa, tirando o tento do Arsenal.

Pênalti para o PSG. Hakimi finalizou forte de dentro da grande área e a bola desviou na mão do lateral Lewis-Skelly. O VAR chamou o árbitro Felix Zwayer para revisão, e o juiz assinalou a penalidade.

Raya defendeu! Vitinha cobrou muito fraco no canto esquerdo do goleiro do Arsenal, que caiu se esticando para jogar a bola para fora e evitar o tento do PSG.

Hakimi comemora gol do PSG sobre o Arsenal em confronto da Champions League Imagem: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Hakimi ampliou em falha do Arsenal! O lateral aproveitou bobeada de Thomas Partey e soltou passe para Dembélé, que devolveu para o marroquino apenas ajeitar e colocar nas redes dos Gunners, aos 26 da segunda etapa.

Bukayo Saka diminuiu! Marquinhos acabou caindo e perdendo a bola para Trossard, que tocou para dentro da grande área. O passe contou com desvio da marcação francesa e chegou ao camisa 7, que finalizou na sobra sem goleiro, aos 30 minutos.

O inglês perdeu chance incrível. O jogo procurou Saka novamente: Calafiori cruzou para dentro da grande área, Donnarumma passou pela bola e viu o camisa 7 do Arsenal chutar por cima do gol vazio e perder oportunidade de empatar a partida.

Ficha técnica

PSG 2 x 1 Arsenal

Competição: Jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões

Local: Parque dos Príncipes - Paris, França

Data e hora: 07 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Gols: Fabián Ruiz, aos 26'/1ºT, Hakimi, aos 26'/2ºT, Saka, aos 30'/2ºT

Amarelos: Nuno Mendes e Kvaratskhelia (PSG); Declan Rice, Lewis-Skelly, Calafiori e Saka (Arsenal)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Gonçalo Ramos); Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué (Lucas Hernández), Kvaratskhelia e Barcola (Dembélé). Técnico: Luis Enrique

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly (Calafiori); Partey, Rice e Odegaard; Saka, Gabriel Martinelli (Trossard) e Mikel Merino. Técnico: Mikel Arteta