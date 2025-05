Por título inédito, PSG elimina o Arsenal e pega Inter na final da Champions

A final da Liga dos Campeões está definida. Nesta quarta-feira, o PSG venceu o jogo de volta da semifinal contra o Arsenal, por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris, e fará a decisão contra a Inter de Milão em busca do título inédito. Fabián Ruiz e Hakimi marcaram para os franceses, e Saka descontou para os ingleses.

A equipe parisiense vai disputar uma final de Champions pela segunda vez na sua história. Em 2020, o time, que contava com Neymar e Mbappé na época, foi derrotado pelo Bayern de Munique e ficou com o vice-campeonato. Já o Arsenal vê chegar ao fim o sonho do título inédito e se despede da competição com nove vitórias, dois empates e três derrotas.

A final do torneio continental está marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique. Por hora, o PSG foca no duelo contra o Montpellier, neste sábado, pelo Campeonato Francês. O Arsenal volta a campo no domingo, quando enfrenta o Liverpool, pelo Campeonato Inglês.

Primeiro tempo

O primeiro tempo em Paris foi equilibrado. As primeiras boas chances foram criadas pelo Arsenal, que obrigou Donnarumma a fazer grande defesa em chute venenoso de Odegaard. O PSG respondeu com chutaço de Kvaratskhelia na trave.

Os donos da casa encontraram o primeiro gol ainda na etapa inicial. Aos 27, Fabián Ruiz aproveitou rebote de bola parada e fuzilou. A bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro Raya. PSG na frente.

Segundo tempo

O time francês desperdiçou a oportunidade de ampliar a vitória aos 21 da etapa final. Após revisão, o árbitro viu toque de mão de Lewis-Skelly em chute de Hakimi e marcou pênalti para o time mandante. Vitinha chamou a responsabilidade, mas bateu mal e parou em defesa de Raya.

No entanto, a equipe parisiense não sentiu o pênalti perdido e, aos 27, chegou ao segundo gol. Após jogada de Kvaratskhelia, Hakimi tabelou com Dembélé, finalizou no canto de Raya e ampliou o marcador.

O Arsenal não jogou a toalha e descontou três minutos depois. Trossard ganhou disputa com Marquinhos na lateral e cruzou para Saka. O atacante foi travado pela marcação na primeira tentativa, mas mandou para as redes no rebote.

Saka poderia ter deixado tudo igual aos 34. Calafiori avançou pela direita e cruzou para o camisa sete, livre na pequena área, bater. O atacante, porém, isolou a bola e perdeu um gol feito.