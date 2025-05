Por que Maradona nunca jogou nenhuma partida da Libertadores?

Diego Armando Maradona passou mais de dez anos de sua carreira em solo argentino, mas, mesmo assim, jamais teve a oportunidade de disputar a Copa Libertadores.

No período que Maradona jogou no futebol argentino, se classificar para a Libertadores não era missão fácil. Era preciso ser campeão da liga nacional ou ao menos vice, dependendo do ano.

De 1976 a 1981, "El Diez" defendeu o Argentinos Juniors, mas jamais foi campeão pelo clube em que foi revelado para o futebol. O mais perto que o "Bicho Colorado" chegou da Libertadores foi em 1980, quando ficou com o vice do Campeonato Argentino.

Maradona chegou ao Boca Juniors em 1981 e até conquistou o Campeonato Argentino, mas não disputou o torneio continental do ano seguinte porque estava a serviço da seleção para a Copa do Mundo. Os comandados de César Luis Menotti tiveram uma preparação especial que durou mais de quatro meses para a competição na Espanha, entre fevereiro e junho. O time, porém, caiu logo na segunda fase após perder por 3 a 1 da seleção brasileira.

A gente se sentia campeão do mundo antes mesmo de jogar. Ficamos quatro meses treinando, mas foi tudo para o caralho. A concentração, em Alicante, era muito linda, espetacular, e isso acabou nos colocando numa situação de tranquilidade que nos atrapalhou Maradona

Com transferência fechada para o Barcelona, o camisa 10 iniciou após o Mundial a sua passagem pelo futebol europeu, totalmente distante da Libertadores. Além do time catalão, que defendeu entre 1982 e 1984, "El Pibe de Oro" passou por Napoli (1984-1991) e Sevilla (1992-1993).

Maradona voltou para a Argentina em 1993 para defender o Newell's Old Boys. Nesta temporada, a equipe de Rosário até chegou a disputar a Libertadores, sendo eliminada nas oitavas de final pelo São Paulo de Telê Santana, mas isso antes da chegada do camisa 10. Ele ficou por mais uma temporada no Newell's, mas o time não se classificou para a edição de 1994.

Em 1995, o craque argentino voltou ao Boca Juniors, onde ficaria até 1997, ano de sua aposentadoria, mas continuou sem disputar a Libertadores. O clube xeneize, inclusive, amargou uma sequência de cinco anos (1995 a 1999) sem disputar a competição continental, voltando a disputá-lo apenas em 2000, quando foi campeão em cima do Palmeiras.

Maradona jogou a Champions League com a camisa do Napoli, mas não conseguiu vencer o torneio. Ele apenas conquistou a Copa da Uefa, atual Liga Europa, na temporada 1988/89.

