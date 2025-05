PFL África! Com campeões no card, liga anuncia evento inaugural no continente para julho

Um ano depois do lançamento oficial, a PFL África vai finalmente iniciar suas atividades como promotora de eventos. A primeira edição do braço africano da Professional Fighters League será realizada no dia 26 de julho, em Cape Town, na África do Sul, como divulgou a própria organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

O show inaugural da PFL África - presidida pelo camaronês Francis Ngannou - contará com a presença de dois dos principais astros da liga: os campeões Johnny Eblen e Dakota Ditcheva, que enfrentarão Costello van Steenis e Sumiko Inaba, respectivamente. Além destas atrações, o card do dia 26 de julho marcará o lançamento de dois torneios inéditos, disputados apenas por atletas africanos.

Conhecida por apostar na promoção de torneios, a PFL tentará repetir a fórmula na sua nova versão. Neste primeiro momento, a entidade realizará dois GP's, envolvendo lutadores do peso-galo (61 kg) e do peso-pesado, com chaves de oito atletas em cada categoria, no formato de 'mata-mata' - ou seja, quem vencer, avança e quem perder, está eliminado.

PFL África

O lançamento da PFL África, que é comandada pelo ex-campeão peso-pesado do UFC e principal astro da Professional Fighters League Francis Ngannou, tem como objetivo fomentar o esporte e revelar novos talentos no continente. Para isso, a organização promoverá eventos em território africano nos quais as principais promessas locais poderão se apresentar e competir.

Expansão da PFL

A PFL África chega para somar no plano de expansão global da entidade. Anteriormente, a Professional Fighters League já havia lançado outras duas versões regionais: Europa e 'MENA', com atuação no Oriente Médio e no Norte da África. O objetivo final seria criar uma espécie de 'Champions League do MMA', como ocorre no futebol.

PFL Africa launches Saturday 26th July at the GrandWest Arena in Cape Town, South Africa!

New stars will be born ??

Champions will emerge ?

History will be made ?#PFLCapeTown | Saturday July 26?GrandWest Arena | South Africa pic.twitter.com/dacs0Vzv3d

- PFLAfrica (@PFLAfrica) May 7, 2025

