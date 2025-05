Paulista Feminino: Santos sucateado se supera para vencer SPFC, diz Bira

A vitória do Santos por 2 a 1 sobre o São Paulo, na primeira rodada do Paulista Feminino, foi marcada pela superação de um time que sofre com um processo de precarização, disse Bira, no Fim de Papo.

O comentarista destacou que o time passou por um sucateamento em 2024, o que culminou no rebaixamento para a série A2 do Brasileirão, e apontou que a vitória sobre um grande rival é uma resposta importante para as Sereias da Vila.

O futebol feminino do Santos foi muito sucateado no ano passado. A gestão do Santos preferiu voltar os olhos para a Série B do masculino e acabou defasando a qualidade - instrumentos, mesmo. Um CT muito ruim, uma base que trabalha em condições precárias. E vem conseguindo se superar na base da vontade, mesmo. Ficou bem ilustrado na partida de hoje [contra o São Paulo].

É muito importante principalmente quando é um time que está sem a principal jogadora, que é a Thaisinha, camisa 10 do Santos. Foi muito importante ano passado, mesmo com a queda. Ess ano começou importante, pelo refino técnico. Sem ela, o Santos procura as laterais para tentar a bola na área. [...] Uma resposta importantíssima, até porque o time segue invicto no ano.

Bira

