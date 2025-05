Palmeiras vence o Cerro e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, por 2 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR). Este resultado garante o clube brasileiro nas oitavas de final do torneio com duas rodadas de antecedência. Estêvão e Vitor Roque anotaram os gols do jogo e garantiram a oitava vitória consecutiva do Verdão, fora de casa neste ano.

O Palmeiras se mantém na liderança do Grupo G, com 12 pontos, abrindo cinco de vantagem para o Cerro Porteño, que tem quatro. Bolívar, com três, e Sporting Cristal, com um ponto, completam a chave e ainda se enfrentam nesta rodada.

Antes de voltar a pensar na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, no domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Enquanto o Cerro Porteño duela com o Guarani, no sábado, às 17 horas, fora de casa, pelo Campeonato Paraguaio.

Pela quinta e penúltima rodada da primeira fase da Libertadores, o Palmeiras recebe o Bolívar, no Allianz Parque, na próxima quinta-feira, às 19 horas. O Cerro Porteño tem compromisso marcado contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, na terça-feira, a partir das 21h30.

O jogo

Primeiro tempo

Com sete minutos no relógio, o Cerro Porteño chegou com perigo. A equipe paraguaia manteve a bola viva após cobrança de escanteio, Jonatán Torres finalizou da entrada da área, mas não pegou em cheio. A bola desviou na defesa do Verdão e Weverton afastou no susto. Pouco depois, Carrizo cobrou escanteio e Quintana cabeceou por cima do fol. Aos 11 minutos, o Palmeiras criou boa chance de marcar. Facundo Torres ficou com a sobra após Martín Arias sair mal. Ele arriscou o chute e o goleiro espalmou.

Perto dos 20, Giay lançou Estêvão, que avançou bem pela direita, driblou Quintana e cruzou na área. Contudo, a bola passou por todos na área e ninguém chegou para concluir ao gol. A partida estava bem truncada e sem muitas chances até o Palmeiras conseguir abrir o placar, aos 40 minutos. Luvas Evangelista sofreu falta, levantou e cobrou rapidamente e deu no pé de Estêvão, que ajeitou e soltou uma pancada, de for da área, anotando um golaço.

Na sequência, Quintana cabeceou de dentro da área no pé de Pérez, que perdeu o domínio e viu Giay afastar o perigo. Pouco depois, o Palmeiras teve chance de ampliar, mas Vitor Roque desperdiçou. O camisa 9 recuperou a bola de Rivas, avançou na área e ficou cara a cara com Martín Arias. Ele tinha opção de tocar para Estêvão, mas decidiu finalizar e mandou em cima do goleiro.

Segundo tempo

Aos três minutos, o Palmeiras chegou tocando a bola na área do Cerro. Estêvão recebeu, arriscou o chute e mandou por cima da meta paraguaia. O adversário respondeu aos seis em contra-ataque. Rivas bateu para o gol, por cima do travessão de Weverton. Os times repetiram o cenário da primeira etapa, deixando o jogo brigado no meio-campo. As chegadas ofensivas não levavam tanto perigo às metas.

Isso pelo menos até a entrada de Paulinho, que quase deixou o dele aos 24 minutos. Mayke tabelou com Martínez, avançou pela direita e levantou a bola na área. Vitor Roque tentou o domínio e acabou ajeitando com o bico da chuteira para Paulinho, que soltou a pancada. Martín Arias defendeu e a bola ainda bateu no travessão e pingou no gramado.

Estêvão teve outra grande chance aos 31. O camisa 41 puxou o contra-ataque e bateu da entrada da área para defesa de Martín Arias, que quase foi pego de surpresa. A defesa do Cerro Porteño afastou e por pouco, Paulinho não ficou com o rebote. Aos 37, Mayke foi até o fundo da área, cruzou a bola, e Vitor Roque cabeceou por cima do gol.

A reta final ficou perigosa e o Cerro quase empatou. Aos 42, os paraguaios chegaram bem pelsa esquerda, Viera recebeu de Domínguez na entrada da área, bateu firme e acertou o travessão de Weverton. Na sequência, Torres cabeceou para o gol e mandou para fora, perto da trave. Depois dos sustos, o Palmeiras fechou a vitória nos acréscimos.

Paulinho lançou Vitor Roque no ataque, o camisa 9 avançou sobre a marcação, driblou o zagueiro e o goleiro, finalizou e balançou as redes, dando números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA



CERRO PORTEÑO-PAR 0x2 PALMEIRAS

Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)



Data: 7 de maio de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)



VAR: Juan Lara (CHI)



Cartão vermelho: Nenhum



Cartões amarelos: Bruno Fuchs, Lucas Evangelista, Richard Ríos (Palmeiras)

Gols: Estêvão, aos 40 minutos do 1°T,e Vitor Roque, aos 48 minutos do 2°T (Palmeiras)

CERRO PORTEÑO-PAR: Alexis Martín; Alan Benítez, Gustavo Velázquez (Rodrigo Gómez), Matías Pérez e Daniel Rivas (Domínguez); Piris Da Motta (Valdez), Carrizo (Sergio Araujo) e Wilder Viera; Iturbe (Aguayo), Lucas Rodríguez e Jonatan Torres.



Técnico: Diego Martínez

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Allan (Mayke); Facundo Torres (Paulinho), Estêvão (Raphael Veiga) e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira