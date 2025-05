Palmeiras pega o Cerro Porteño em busca de vaga antecipada nas oitavas da Libertadores

O técnico Abel Ferreira viveu uma situação incomum ao preparar o Palmeiras para o duelo desta quarta-feira, às 21h30, diante do paraguaio Cerro Porteño, pela quarta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. O comandante alviverde contou com com praticamente todo o elenco nos treinamentos que antecederam o jogo que pode sacramentar a classificação para as oitavas de final.

Na última atividade antes de viajar ao Paraguai, o Palmeiras realizou treino tático e um recreativo. Com o departamento médico esvaziado, Abel tem a chance de rodar o elenco e testar novas opções como titulares. Raphael Veiga não saiu do banco no último compromisso, mas pode aparecer entre os 11. O setor está bastante congestionado e conta ainda com Mauricio, Allan, Felipe Anderson e até mesmo Estêvão, que tem sido utilizado como ponta de lança.

Apesar da situação confortável, o treinador não quer deixar escapar a chance de confirmar a vaga na próxima fase. O Palmeiras é o único time com 100% de aproveitamento nesta etapa do torneio continental, e um empate carimba o passaporte com dois jogos ainda por fazer.

Se empatar, o Palmeiras chega a 10 pontos, mantém cinco de vantagem sobre o Cerro Porteño e não tem mais chances de terminar fora dos dois primeiros lugares. Dependendo do resultado da partida entre Sporting Cristal e Bolívar também nesta quarta, às 23h, o time alviverde pode garantir a liderança da chave.

O ataque do Palmeiras tem sido motivo de preocupação. Nem mesmo a liderança no Brasileirão e na Libertadores isenta os atletas de cobranças. A equipe tem criado diversas chances de gol, mas peca repetidamente nas finalizações. Diante do Vasco, no fim de semana, de 16 chutes apenas dois foram na direção do gol, um deles de Vitor Roque, que marcou seu primeiro com a camisa palmeirense.

Roque tem a concorrência de Flaco López na disputa pelo comando do ataque e prevê uma partida complicada diante do Cerro Porteño. "Com certeza vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que Libertadores é outra competição, uma competição mais pegada, mas estamos trabalhando firmes e focados. Não há tempo para comemorar. Estamos trabalhando com muita humildade, sabendo que vai ser um adversário difícil fora de casa", afirmou o atacante.

Pelo lado do Cerro Porteño, a crise se intensificou. A equipe vem de uma derrota de virada, em casa, para o arquirrival Olimpia e está apenas na quarta posição do Campeonato Paraguaio. O técnico Diego Martínez continua na corda bamba e pode ser demitido em caso de derrota na partida que os paraguaios enxergam como uma "final". Para piorar, há desfalques certos: o zagueiro Morel, o lateral-esquerdo Guillermo Benítez e o volante Gastón Giménez.

FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS

CERRO PORTEÑO - Roberto Fernández; Benítez, Pérez, Velázquez e Rivas; Viera, Piris e Carrizo; Cecilio Domínguez, Iturbe e Jonatan Torres. Técnico: Diego Martínez

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gómez, Fuchs e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Raphael Veiga); Estêvão (Mauricio), Vitor Roque (Flaco López) e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR).