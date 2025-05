Oscar volta para o Choque-Rei? Entenda situação do meia do São Paulo

Oscar estará de volta para o Choque-Rei do próximo domingo? Essa é uma das perguntar que mais têm sido feitas pelo torcedor são-paulino recentemente. Após não viajar para o Peru, onde o Tricolor venceu o Alianza Lima nesta terça-feira, pela Libertadores, o meio-campista tem trabalhado no CT da Barra Funda para voltar a ficar à disposição o mais rápido possível.

Oscar já realiza alguns trabalhos com bola, mas seu processo de recuperação após lesão na região posterior da coxa esquerda ainda não está completo. O meia tem uma chance remota de pintar como novidade no clássico contra o Palmeiras em Barueri, mas a comissão técnica trabalha mesmo com a possibilidade de ele retornar na próxima semana.

A expectativa mais realista é de que Oscar já reúna condições de ser relacionado para o duelo com o Libertad, no dia 14 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.

Contra o adversário paraguaio o São Paulo pode, inclusive, entrar em campo já classificado para as oitavas de final da competição. Para isso, basta o Libertad ser derrotado pelo Talleres nesta quinta-feira, em Córdoba, às 19h (de Brasília).

Oscar é o principal "garçom" do São Paulo na atual temporada. O meia soma quatro assistências, mesmo número de Calleri, lesionado e que só deve voltar ao fim da temporada, no melhor dos casos.

Com 100% de aproveitamento como visitante, o São Paulo disputará os dois jogos restantes da fase de grupos da Libertadores em casa. Além do duelo com o Libertad, o Tricolor receberá o Talleres no dia 27 de maio.