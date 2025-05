Onde assistir aos jogos de Bia Haddad, João Fonseca e Thiago Wild em Roma

Representantes do Brasil no Aberto de Roma (WTA 1000 e Masters 1000), Bia Haddad, João Fonseca e Thiago Wild estreiam nesta quinta-feira no torneio em quadras de saibro. Todos os duelos terão transmissão da ESPN e Disney+.

Número 22 do ranking feminino, Bia Haddad enfrentará a tcheca Marie Bouzkova, 53ª do ranking. A partida está prevista inicialmente para começar por volta das 11h40 (de Brasília) ? todos os horários podem sofrer mudanças devido ao andamento da programação diária.

Masters 1000 de Roma

Na chave masculina, João Fonseca (56º da ATP) terá pela frente um adversário com ranking parecido. O brasileiro jogará com o húngaro Fabian Marozsan, 61º colocado, a partir das 7h10 (de Brasília).

Na 120ª colocação do ranking, Thiago Wild entrará em quadra como azarão, para encerrar a fase instável na temporada. Ele enfrentará o português Nuno Borges, 40º do mundo, por volta das 8h20 (de Brasília).