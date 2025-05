Neymar assiste vitória do Santos no sub-20 e é homenageado por filho de Robinho

Nesta quarta-feira, Neymar acompanhou a vitória de 3 a 0 do Santos sobre o Grêmio, no CT Rei Pelé, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O meia-atacante assistiu ao jogo na arquibancada, acompanhado por membros da comissão técnica de Cleber Xavier.

Os dois primeiros gols dos Meninos da Vila foram anotados por Luca Meirelles, atacante que já soma partidas no elenco profissional. Robinho Jr. fechou a conta e comemorou igual a Neymar. O astro, aliás, tem ajudado bastante o filho de Robinho, que está com 17 anos.

Neymar e comissão técnica acompanham jogo do Santos pelo sub-20. Imagem: Instagram @santosfc - Reinaldo Campos

Com o resultado, o Peixe encerrou um jejum de sete partidas sem vencer na temporada. Na liga nacional, a equipe subiu para a oitava colocação, com 13 pontos. O Grêmio está em 17º, com oito.

O Santos volta as suas atenções agora para o Campeonato Paulista. O time visita o Audax no sábado. às 15 horas (de Brasília), pela terceira rodada.

Já o próximo desafio pelo Brasileiro será na próxima quarta-feira, contra o Cuiabá, fora de casa, pela 10ª rodada.

E o Neymar?

O meia-atacante está se recuperando de lesão muscular na coxa esquerda e tem ido quase todo dia ao CT Rei Pelé para fazer tratamento. A previsão é que ele retorne no começo de junho.