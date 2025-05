Natascha, goleira do Palmeiras, tem lesão de ligamento confirmada e vai passar por cirurgia

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, que a goleira Natascha passou por exames que confirmaram rupturas no ligamento cruzado anterior, no ligamento colateral medial e no menisco do joelho esquerdo. A atleta vai precisar passar por cirurgia.

Natascha sofreu a lesão nos minutos finais da partida entre Palmeiras e São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no último sábado, na Arena Barueri. A goleira precisou ser substituída aos 52 minutos do segundo tempo e precisou deixar o campo de cama, aos prantos. O Verdão perdeu por 2 a 1.

Segundo o Palmeiras, Natascha está sendo acompanhada pelo departamento médico do clube e vai passar por cirurgia nas próximas semanas. Assim, a goleira deve desfalcar a equipe por um longo período.

Além disso, Natascha já defendeu a Seleção Brasileira em cinco oportunidades. Inclusive, a atleta foi titular na vitória do Brasil sobre os Estados Unidos, no dia 8 de abril, por 2 a 1, no PayPal Park.

A goleira Natascha sofreu uma lesão no joelho esquerdo no último sábado (3), durante o jogo contra o São Paulo, pelo @BRFeminino. Os exames apontaram rupturas no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco. pic.twitter.com/ySX02xYuJp ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 7, 2025

Natascha já desfalcou o Alviverde na estreia da equipe no Campeonato Paulista feminino, nesta terça-feira, diante do Realidade Jovem, no Estádio João Mendes Athayde.

A colombiana Kate Tapia assumiu a titularidade no gol do Palmeiras. O Verdão venceu o Realidade Jovem por 1 a 0, com gol de Stefanie, que dedicou o tento para Natascha.

"Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade, pelo momento que estou vivendo aqui no Palmeiras. Feliz pela estreia e feliz pelos três pontos. Quero dedicar meu gol para a Natascha. Acho que a gente sentiu muito no último jogo. Ele é uma peça fundamental no nosso elenco. É uma inspiração como atleta e como pessoa, tenho muito orgulho dela. Quero dedicar esse gol para ela. Que ela não se sinta só, vamos estar com ela. Natascha, é para você. Estamos juntas", disse Stefanie emocionada às redes sociais do Palmeiras.

O Verdão volta a campo neste sábado, às 18 horas (de Brasília), quando recebe o 3B Amazônia, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, na Arena Barueri. O Palmeiras ocupa a 4ª posição, com 17 pontos. Enquanto o adversário é o 15º colocado, com apenas quatro pontos somados.