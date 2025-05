Cruzeiro empata e é eliminado na Sul-Americana com 2 jogos ainda para fazer

Mushuc Runa e Cruzeiro empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira, em confronto pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o empate, o Cabuloso está eliminado, mesmo com dois compromissos restantes.

Os gols da partida foram marcados por Orejuela, pelo Mushuc, e Lautaro Díaz, pelo Cruzeiro. O Mushuc Runa alcançou dez pontos em quatro partidas disputadas e segue líder do grupo E. O Cruzeiro conquistou seu primeiro ponto na competição, mas ainda é o lanterna.

Os brasileiros podem brigar no máximo pela terceira posição e por isso estão matematicamente eliminados da Sul-Americana, já que Mushuc Runa e Palestino possuem dez e nove pontos, respectivamente, e apenas duas rodadas restantes (seis pontos possíveis). A primeira posição garante vaga direta às oitavas, enquanto a vice-liderança coloca a equipe nos playoffs.

As equipes voltam a campo pelo torneio na próxima semana: o Mushuc Runa enfrenta o Unión de Santa Fe na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Cruzeiro recebe o Palestino no dia seguinte, no mesmo horário.

Como foi o jogo

O primeiro tempo do embate foi marcado por nenhuma finalização a gol. Tanto os donos da casa quanto os brasileiros tiveram dificuldades para desenvolver ofensivamente, ainda que o Cruzeiro tenha ficado mais com a bola, mas sem agredir o adversário. Uma das poucas chances da partida aconteceu com Bolasie, que chutou em cima da marcação do Mushuc Runa.

Na segunda etapa, o Mushuc Runa abriu o placar, e o Cruzeiro buscou o empate, mas não conseguiu a vitória. Para os brasileiros, só os três pontos importavam, mas o elenco de Leonardo Jardim não conseguiu fazer boa atuação até sofrer o gol dos donos da casa. Após conseguir igualar o duelo, o treinador tentou substituições para avançar a equipe, mas o Cabuloso finalizou levando pouco perigo aos equatorianos.

Gols e destaques

Bolasie parou em Haquín. O atacante do Cruzeiro ficou com rebote e tentou a finalização para abrir o placar, mas o chute acabou explodindo na marcação.

Orejuela celebra gol do Mushuc Runa sobre o Cruzeiro em jogo da Sul-Americana Imagem: Rodrigo BUENDIA / AFP

Mushuc Runa marcou o primeiro gol do jogo! Após ser ativado em velocidade na esquerda, Penilla deu lindo passe de trivela para o meio da grande área. A bola passou por Kauã Prates e sobrou com Orejuela, que finalizou no canto, sem chances para Cássio, aos 8 minutos da segunda etapa.

Lautaro Díaz ficou próximo do empate. O atacante do Cruzeiro finalizou forte de fora da área na primeira oportunidade a gol dos brasileiros, mas o chute acabou passando pela direita do gol equatoriano.

Bolasie e Lautaro Díaz celebram gol do Cruzeiro sobre o Mushuc Runa em jogo da Sul-Americana Imagem: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Pouco depois, Lautaro igualou o placar! Após belo passe de Kenji, Eduardo finalizou, e Formento conseguiu ótima defesa. No rebote, o atacante chutou forte e empatou a partida, aos 16 minutos.

Penilla quase colocou os equatorianos na frente. O camisa 17 do Mushuc Runa caminhou com liberdade para próximo da grande área e finalizou forte, mas Cássio conseguiu espalmar.

Formiento fez ótima defesa em lance impedido do Cruzeiro! Dinenno conseguiu cabeceio perigoso quase de dentro da grande área, mas parou na defesa da partida feita pelo goleiro da equipe equatoriana. O bandeirinha assinalou impedimento ao fim da jogada.

Ficha técnica

Mushuc Runa 1 x 1 Cruzeiro

Competição: Quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Local: Estádio Olímpico de Riobamba - Equador

Data e hora: 07 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Roberto Pérez (PER)

Assistentes: Michael Orué e Diego Jaimes (PER)

VAR: Michael Espinoza (PER)

Gols: Carlos Orejuela, aos 8'/2ºT, Lautaro Díaz, aos 16'/2ºT

Amarelo: Dávila, Arce e Penilla (Mushuc Runa); Jonathan Jesus e Murilo Rhikman (Cruzeiro)

Mushuc Runa: Formento; Haquín, Quintero, Quiñones e Mina; Tapiero, Arce e Davila; Orejuela, Penilla e Simisterra (López). Técnico: Ever Hugo Almeida

Cruzeiro: Cássio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Prates (Fagner); Walace (Lucas Romero), Murilo Rhikman, Eduardo (Wanderson) e Rodriguinho (Kenji); Bolasie (Dinenno) e Lautaro Díaz. Técnico: Leonardo Jardim