Mauro Cezar: Memphis parece 'peito frio'; falta a ele ser um líder

Memphis Depay não demonstra liderança nos momentos de maior dificuldade do Corinthians e parece ser "pecho frio" ("peito frio" em português), analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (7).

O Memphis é meio 'pecho frio', que é uma expressão que os argentinos e os vizinhos sul-americanos usam para o jogador meio sem sangue, que nem sempre é tão raçudo, que quando o jogo está pegando você muitas vezes não pode contar com ele. O contraponto é o time da Inter de Milão — é o contrário do 'pecho frio'.

Às vezes falta ao Memphis um pouco mais de sangue. Ser um líder: um líder não só técnico, um líder de alma, dentro do campo. O outro jogador olha para ele e fala -- 'pô, o cara ganha uma fortuna, é famosão, olha como ele se mata, como ele está se entregando'. Ele não tem essa pegada, não.

Mauro Cezar

Ontem, pela Sul-Americana, o Corinthians abriu o placar com gol de Memphis, mas tomou o empate do América de Cali e permaneceu na terceira colocação do grupo C.

Na opinião de Mauro Cezar, além da falta de liderança, Memphis não tem sido decisivo em jogos grandes.

Isso tudo seria secundário se ele decidisse jogos e mostrasse um futebol compatível com o que ele custou. A gente passa a discutir o comportamento de jogador quanto à raça porque ele tecnicamente não resolve jogo grande — não decidiu nenhum jogo grande.

Ontem, era um jogo importante. Quem comemora tanto Campeonato Paulista não pode dizer que a Sul-Americana não vale nada, então, o jogo era grande. O Memphis faz 1 a 0, será que vai ser hoje, vai botar o jogo no bolso? Não, não foi.

O jogo foi mudando, o América quase empatou no primeiro tempo, começou a controlar o jogo, fez o gol no começo do segundo, é um time menos agressivo do que poderia, mas o empate não foi injusto. O América queria empatar, para ele o empate foi razoável.

Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra