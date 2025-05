Marquinhos comemora classificação e diz: 'Quero deixar meu nome no PSG'

Capitão do PSG, Marquinhos comemorou a classificação da equipe francesa à final da Champions, após vitória no agregado por 3 a 1 sobre o Arsenal. O zagueiro revelou que pretende gravar seu nome na história do clube.

O que aconteceu

O defensor do PSG falou sobre a oportunidade de decidir o torneio e falou sobre desejo como atleta do clube. A equipe parisiense venceu o Arsenal nos dois confrontos da semifinal: no primeiro, 1 a 0 na Inglaterra; o segundo, nesta quarta, uma vitória por 2 a 1, na França.

A gente viu tantos jogos difíceis que a gente teve que fazer, buscar resultados fora de casa. (Precisamos) aproveitar ao máximo. Aproveitar, porque eu vivi bons momentos aqui, momentos difíceis também. Então eu sei quanto que é bom chegar numa final de Champions. São títulos assim que fazem marcar ainda mais a história de um jogador. E eu quero deixar o meu nome aqui gravado na história do PSG e para fechar com chave de ouro. Eu acho que realmente um título como esse vai me trazer num outro patamar. Marquinhos, à TNT Sports

O zagueiro lembrou da última geração de atletas que passou pelo PSG, quis conquistar a Champions e não conseguiu. Nos últimos anos, atletas como Lionel Messi, Neymar e Mbappé não tiveram a oportunidade de vencer o torneio, mesmo com tantas estrelas num mesmo elenco.

Muitos jogadores passaram aqui, muitos grandes jogadores que sonhavam com esse título. Eu penso em todos eles também que queriam estar vivendo esse momento. Então eu estou tendo essa oportunidade de estar vivendo isso. E eu não posso deixar passar, porque a gente não sabe quando vai acontecer de novo. É muito difícil, o caminho é longo.

Marquinhos falou ainda sobre a força do elenco da Inter de Milão, e busca do PSG para enfrentar os italianos na decisão: "A Inter é uma equipe, taticamente, muito forte, a gente viu do que eles são capazes de fazer. Todo mundo falava do Barcelona e a Inter foi lá com o trabalho que eles tiveram e conseguiram aproveitar o máximo e chegar à final. Eles têm muita qualidade, é claro que a gente vai estudar para ver o que a gente pode fazer, focar bastante na nossa filosofia, no que a gente tem que fazer, chegar bem, todo mundo fisicamente bem para ir buscar esse título".

A final do torneio está prevista para 31 de maio. PSG e Inter de Milão se enfrentarão em palco neutro, na Allianz Arena, em Munique (ALE).