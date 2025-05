Marido de aluguel? Comentaristas elogiam trabalho de Zubeldía no São Paulo

A vitória do São Paulo sobre o Alianza Lima (PER), fora de casa, é mais uma prova do bom trabalho de Luis Zubeldía à frente da equipe tricolor. Bira e Paulo Massini discutiram o assunto, no Fim de Papo.

Com o triunfo, o São Paulo conseguiu um feito histórico: pela primeira vez venceu os três jogos como visitante da fase de grupos da Libertadores.

Bira: Está fazendo o time como gosta

O Zubeldía vem fazendo um excelente trabalho. Não entendo essa pressão da torcida do São Paulo. O São Paulo não perde. É impressionante como o São Paulo não perde. [...] É um time leve do São Paulo. E o Zubeldía vai começando a achar as peças que ele gosta, de fazer esse jogo de velocidade. [...] Ele nunca teve essa opção de jogar em velocidade e agora está tendo por causa das lesões e as peças que ele pode colocar.

Bira

Massini: Zubeldía trabalha bem com o que tem

Sabe uma pessoa que faz tudo na própria casa? [...] Zubeldía é exatamente isso: ele troca lâmpada, ele arruma o ferro de passar roupa, ele coloca a bolinha de silicone para não bater a maçaneta na parede. A chaleira, o negócio de pegar fica solto, tem um preguinho que ninguém acha - ele põe. Ele está fazendo isso. Ele pega o jogador, põe o jogador e vai bem.

O trabalho do Zubeldía é muito bom porque ele não reclama, você não o vê ir na mídia falar mal do presidente, pedir jogador, falar que não tem dinheiro, falar que a lâmpada queima toda hora. Ele está lá, ele faz o trabalho. Trabalha com o que tem.

Paulo Massini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.