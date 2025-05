Lutador do UFC revela como usou prisão como motivação para mudar de vida

O esporte - seja no alto nível ou não - tem o poder de mudar vidas. E novamente isso ficou provado, desta vez com a história do lutador do UFC Daniel Rodriguez, que deixou para trás o passado fora-da-lei e se reabilitou como cidadão e atleta. Para isso, 'D-Rod' - como o americano é conhecido - precisou chegar quase no fundo do poço para entender a necessidade de se reerguer.

Após nocautear o argentino Santiago Ponzinibbio no UFC Des Moines, no último sábado (3), Rodriguez participou do programa 'The Ariel Helwani Show' e abriu o jogo sobre seu passado de transgressões e, principalmente sua volta por cima. Criado em Los Angeles, na Califórnia (EUA), 'D-Rod' foi membro de gangue na juventude e teve múltiplas passagens pela prisão - na última delas, porém, algo mudou dentro dele.

De acordo com o lutador norte-americano, durante seu último encarceramento, uma espécie de epifania o fez entender que precisava se afastar do estilo 'gângster' e mudar de vida caso quisesse se tornar um atleta de artes marciais mistas verdadeiramente de alto nível. Com este objetivo em mente, Rodriguez 'entrou no eixo' e, desde então, não se envolveu mais em problemas com a polícia.

"A última vez que eu estive na prisão foi um pouco antes da minha luta no Contender Series. Eu tive uma DUI (dirigir sob influência de álcool ou drogas) ou algo assim. Passei duas semanas na cadeia. Eu acho que esse foi o momento que eu percebi: o tempo é precioso, estou correndo contra o tempo. Tomei a decisão lá: 'É isso, irmão, acabou. Essa é a última vez que eu vou para a prisão'. E não fui mais desde então. Foi uma daquelas experiências onde, eu estava sentado na cela, e tipo: 'Cara, eu não posso viver assim, isso não é mais para mim'. Eu realmente decidi ali: 'Eu realmente amo esse jogo da luta, não vou arriscar nada, não quero que isso acabe'. Tentei andar na linha daquele dia em diante, e tem funcionado", contou Rodriguez.

Carreira de Daniel Rodriguez

Depois de iniciar sua carreira de forma promissora no cenário regional de eventos nos EUA, Daniel Rodriguez ganhou a oportunidade de sua vida ao ser escalado para participar do 'Contender Series', que tem como objetivo procurar novos talentos para o UFC. Apesar da vitória por pontos sobre Rico Farrington no programa, em 2019, 'D-Rod' só ganharia seu contrato com o Ultimate um ano depois, após mais um triunfo em um evento de menor expressão.

No maior evento de MMA do planeta, Rodriguez estreou de forma promissora, com sete vitórias nos oito primeiros combates disputados. Porém, uma sequência de três derrotas fez com que o lutador americano tivesse sua ascensão na liga interrompida. Agora, recuperado da má fase, o meio-médio (77 kg) engatou dois triunfos consecutivos - o mais recente deles sobre Santiago Ponzinibbio, no último sábado, pelo card do UFC Des Moines.

