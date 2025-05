Luis Enrique projeta duelo contra o Arsenal e fala sobre a forma de jogo do PSG: "Como ir ao cinema"

O Paris Saint-Germain recebe o Arsenal, nesta quarta-feira, para decidir quem ficará com uma das vagas na final da Liga dos Campeões. Nesta véspera do confronto, o técnico dos franceses, Luis Enrique, fez uma análise sobre sua influência neste "novo PSG" e destacou um de seus objetivos quando assumiu o time de Paris.

"Todos os treinadores têm impacto sobre seus jogadores e suas equipes. Ao longo da minha carreira, sempre disse que tenho excelentes jogadores. Em cada clube, tento trazer habilidades individuais e coletivas. Desde a temporada passada, a equipe tem recebido muitos elogios. Esse era um dos meus objetivos: oferecer aos torcedores uma forma de jogar atraente, como ir ao cinema ou a um espetáculo. É muito positivo que as pessoas estejam falando sobre nós", concluiu.

O primeiro encontro entre os clubes, na última terça-feira, terminou com vitória do PSG na casa do rival, por 1 a 0, com um gol de Dembelé.

No PSG desde a metade de 2023, Luis Enrique deu uma cara nova à equipe francesa. Desde a sua chegada, o clube mudou a política de contratações, vem tendo resultados em campo e, caso atinja a final da Champions, terá o melhor desempenho na competição na história do clube, empatado com o do ano de 2020, em que também foi à decisão.

O treinador falou sobre os objetivos da equipe para o duelo contra os Gunners e também destacou fatores que podem ser decisivos para um triunfo.

"Vencemos o primeiro jogo e o objetivo é vencer o segundo. Existem muitos fatores que podem ser decisivos, mas acho que precisamos demonstrar a confiança que nossos torcedores mostram em nós, tanto em termos de esforço quanto de inteligência emocional. Haverá detalhes que poderemos controlar. Teremos que manter a fidelidade às ideias que tivemos até agora. Vamos entrar nessa partida explorando nossos pontos fortes. Se as coisas não saírem como queremos, seremos competitivos o suficiente para reverter a situação", disse.

O treinador espanhol também falou sobre seu compatriota Mikel Arteta, comandante do Arsenal. Quando eram jogadores, ambos chegaram a atuar ao mesmo tempo, pelo Barcelona. Luis Enrique relembrou a época em que estiveram juntos no clube catalão.

"Tive a sorte de conhecer o Mikel quando ainda era jogador; estivemos juntos no Barcelona. Lembro de um jogador com uma personalidade forte. Ele foi um grande jogador e é um grande treinador. Vimos isso com o trabalho que fez no Arsenal, e está claro que a partida será difícil, assim como foi no jogo de ida", afirmou.

Com uma vantagem de um gol, o PSG enfrenta o Arsenal nesta terça-feira, pela volta das semifinais da Liga dos Campeões. A bola rola às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.