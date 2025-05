Lesionado, Curry vira preocupação nos Warriors nos playoffs da NBA; Cavs perdem mais uma

O Golden State Warriors deixou a quadra na noite desta terça-feira com sentimentos opostos: feliz pela vitória sobre o Minnesota Timberwolves, fora de casa, e preocupado com a lesão do astro Stephen Curry. A noite também contou com nova vitória do Indiana Pacers sobre o favorito Cleveland Cavaliers nos playoffs da NBA.

Em Minneapolis, os Warriors abriram com vitória a série melhor de sete jogos, pelas semifinais da Conferência Oeste, diante do Minnesota Timberwolves. Fora de casa, venceram por 99 a 88. No entanto, Curry sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda e deixou a partida ainda no segundo período. Ficou em quadra por apenas 12 minutos. Mesmo assim, marcou 13 pontos. A equipe ainda não sabe a gravidade do problema físico.

Sem o astro, os Warriors foram liderados por Buddy Hield, com seus 24 pontos e oito rebotes. Jimmy Butler se aproximou de um "triple-double", com 20 pontos, 11 rebotes e oito assistências. O brasileiro Gui Santos, reserva da equipe, esteve em quadra por apenas três minutos e não conseguiu pontuar.

Pelos Timberwolves, o destaque foi Anthony Edwards, autor de um "double-double" de 23 pontos e 14 rebotes. O confronto será retomado na quinta-feira, novamente na casa dos Wolves.

Também nesta terça, os Cavaliers voltaram a decepcionar a torcida. Em casa, perderam para o Indiana Pacers por 120 a 119. O time de Cleveland exibiu a segunda melhor campanha da temporada regular, com direito a recordes de vitórias consecutivas no início do campeonato, se tornando automaticamente um dos grandes favoritos ao título.

O confronto, contudo, está cada vez mais para o lado dos Pacers, que abriram 2 a 0 na série. O duelo agora se transfere para a casa do Indiana, a partir de sexta-feira, com duas partidas seguidas na casa dos Pacers. Se venceram as duas, encerram o confronto de forma precoce e "varrem" o favorito nesta semifinal.

Na noite de terça, o destaque da partida foi Donovan Mitchell, autor de incríveis 48 pontos para os Cavaliers. O conjunto dos Pacers, contudo, foi mais eficiente. Seis jogadores chegaram aos dois dígitos de pontuação na equipe visitante. Os maiores pontuadores foram Aaron Nesmith e Myles Turner, ambos com 23.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 119 x 120 Indiana Pacers - Pacers lideram por 2 a 0

Minnesota Timberwolves 88 x 99 Golden State Warriors - Warriors lideram por 1 a 0

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Boston Celtics x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets