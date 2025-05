Lamine Yamal lamenta eliminação e promete retorno: "Vamos voltar ao topo"

O Barcelona foi eliminado pela Inter de Milão na semifinal da Liga dos Campeões, em um jogo emocionante de 120 minutos que terminou com vitória italiana por 4 a 3 (7 a 6 no placar agregado). Lamine Yamal, joia do Barça e autor do primeiro gol no jogo de ida, lamentou o revés e prometeu que o clube voltará mais forte.

"Demos tudo de nós. Este ano não foi possível, mas voltaremos, não tenham nenhuma dúvida. Não vamos parar até colocar este clube onde ele merece estar: no topo. Vou cumprir minha promessa e trazer esse título para Barcelona. Não vamos parar até conseguir", escreveu Yamal em seu Instagram.

Foco no El Classico

O atacante também comentou sobre o próximo compromisso do time, o clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol: "No domingo temos outra final, e precisamos estar todos juntos".

A disputa pelo título de La Liga segue acirrada. Faltando três rodadas para o fim da competição, o Barcelona lidera com 79 pontos, quatro a mais que o Real Madrid.

O último El Clásico da temporada será neste domingo, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.