Julianna Peña ironiza retorno de Amanda Nunes: "Alguém dá um Oscar pra ela"

Faltando pouco mais de um mês para o UFC 316, a campeã peso-galo (61 kg) Julianna Peña voltou a provocar Amanda Nunes e colocou em dúvida o tão comentado retorno da ex-detentora dos cinturões ao octógono. Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', a atleta afirmou que a brasileira "não vai voltar" ao MMA após assistir sua performance contra Kayla Harrison no evento marcado para 17 de junho, em Newark, Nova Jersey.

As declarações surgem após a 'Leoa' revelar, no mês passado, que cogita encerrar sua aposentadoria - anunciada em 2023, logo após a vitória sobre Irene Aldana no UFC 289 - para enfrentar a vencedora do confronto entre Peña e Harrison. Para a atual campeã, no entanto, a ideia de retorno parece mais um teatro do que um plano real.

"É isso que me incomoda, esse negócio de 'me aposentei, estou fora'. Se vai se aposentar, fique aposentada. Não entendo por que os lutadores sempre anunciam aposentadoria e depois voltam. Qual é o sentido? Alguém dá um Oscar pra essa mulher, porque ela enganou todo mundo com esse papo de 'acabou'. Eu pensei: 'Não, não acabou. Ela é muito jovem, não vai parar, não sabe o que fazer da vida fora do octógono, vai ficar entediada e querer voltar a lutar.' Agora que os holofotes estão em mim e na Kayla, ela percebeu isso. Sei que está se coçando pra voltar", disparou Peña.

Fora do radar

A baiana se despediu do esporte após defender seu título com autoridade no UFC 289. No entanto, a chegada de Kayla Harrison ao UFC, em 2024, reacendeu rumores sobre uma possível volta da Leoa. Mas há uma incógnita no caminho: e se Julianna vencer? Conhecida como "The Venezuelan Vixen", ela nunca escondeu o desejo de uma trilogia contra Amanda, embora admita que esse reencontro possa não acontecer caso estrague os planos novamente.

"Me disseram: 'A Amanda não quer nada com você. Ela não quer absolutamente nada com você. Ela odeia a Kayla. Sente que não tem mais nada a provar contra você e que odeia mais a Kayla do que sente vontade de te enfrentar. Então, se ela voltar, é só pra lutar contra a Kayla.' Quando ela vir a bagunça que vai ser no dia 7 de junho, não vai querer entrar lá de novo e passar por tudo aquilo. Provavelmente vai continuar 'aposentada'. Mas vamos ver", declarou a campeã.

GOAT

Amanda Nunes é ex-campeã simultânea das divisões peso-galo e do extinto peso-pena (66 kg) do UFC e é amplamente considerada a maior lutadora da história do MMA feminino. Estreou na organização em 2013 e fez história ao conquistar dois cinturões ao mesmo tempo - feito inédito entre as mulheres. Durante sua trajetória, venceu lendas como Ronda Rousey, Cris Cyborg, Miesha Tate, Valentina Shevchenko e Holly Holm.

Sua combinação de potência, técnica refinada e consistência a tornou dominante em duas categorias. A aposentadoria foi anunciada em 2023, após mais uma defesa de cinturão, e seu legado será eternizado no Hall da Fama do UFC, para o qual foi indicada em 2025.

