Jogo entre Remo e Amazonas bate recorde de audiência na Série B do Desimpedidos

A torcida do Remo esquentou as arquibancadas do Mangueirão no último sábado e também a audiência do Desimpedidos na Série B. A transmissão do triunfo do Leão Azul por 1 a 0 sobre o Amazonas, na sexta rodada, somou cerca de 530 mil visualizações no canal.

A audiência é recorde entre as lives de jogos da Segunda Divisão até o momento feitas pelo Desimpedidos no YouTube. Durante a partida, o canal teve um pico de 124 mil aparelhos conectados simultaneamente, equivalente a mais de 370 mil pessoas assistindo ao vivo.

"Estamos muito empolgados com os resultados de audiência e repercussão das primeiras rodadas da transmissão. Os números crescem a cada jogo e na última semana chegamos ao recorde parcial de 124 mil aparelhos simultâneos, somente no YouTube. Além desse número, também temos uma audiência expressiva dos jogos no Canal Fast do Desimpedidos, nas principais plataformas", destacou Antonio Abibe, CEO da NWB, produtora do Desimpedidos.

No dia da partida, o Desimpedidos alcançou 4,7 milhões de pessoas únicas e suas postagens totalizaram mais de 900 mil visualizações e 50 mil engajamentos em todas as redes sociais do canal.

A transmissão histórica foi comandada pelo narrador Chico Pedrotti e teve a participação dos comentaristas Bira e Gabriel Carneiro e da repórter de campo Marília Galvão, que compartilhou as emoções do jogo de dentro do estádio, que recebeu mais de 31 mil torcedores.

"O resultado mostra que o torcedor está aprovando nosso estilo de contar o enredo de cada jogo e revelar histórias maravilhosas que só a Série B pode proporcionar. Estamos aprimorando a cada rodada nosso projeto de cobrir a competição e teremos muitas novidades ainda. Somos a única emissora a oferecer ao torcedor a resenha pré-jogo, com uma hora de duração, e o pós-jogo com cerca de 15 minutos, analisando os desempenhos dos times e a próxima rodada. Estamos dando uma atenção que o torcedor da série B nunca teve", afirmou André Barros, co-CEO da Ola Sports, holding parceira da NWB.