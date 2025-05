Improvisação de Luisão não funciona, e disputa na lateral direita do Santos pode ser reaberta

A disputa pela vaga na lateral direita no Santos pode ser reaberta com a chegada do técnico Cleber Xavier. A improvisação de Luisão não tem rendido o esperado, o que pode levar o treinador a tentar encontrar novas - ou antigas - soluções para a posição.

A improvisação de Luisão na lateral direita, na verdade, começou como uma ideia de Neymar. No último dia 23 de abril, o craque publicou uma escalação do Santos nas redes sociais e colocou Luisão na posição. O camisa 10, entretanto, rapidamente apagou a publicação.

A ideia, por sua vez, agradou o auxiliar César Sampaio, que atuou como técnico interino após a demissão de Pedro Caixinha. O treinador, então, levou a ideia adiante e escalou Luisão como lateral direito na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Contra o Massa Bruta, Luisão vinha tendo atuação sólida, até que entregou o primeiro gol ao adversário. O zagueiro errou um passe na saída de bola e Vinicinho ficou com ela. O atacante tocou para Sasha, que finalizou e abriu o placar para a equipe de Bragança Paulista.

No duelo seguinte, contra o CRB, pela Copa do Brasil, Luisão voltou ao banco de reservas e Aderlan, recuperado de lesão grave no joelho, fez seu primeiro jogo como titular do Santos desde a contusão. O jogador fez o básico: não comprometeu, mas também não teve uma noite brilhante.

Artilheiro, líder e ídolo. Hoje é dia do Ricardo Oliveira, um do atacantes mais marcantes dos últimos tempos e que honrou o #MantoSagrado. Conhecido como Pastor Artilheiro, RO9 chegou à Vila Belmiro para fazer história. E fez com gols, títulos e muita liderança. Foram duas... pic.twitter.com/lLY8OUYoN8 ? Santos FC (@SantosFC) May 6, 2025

Já contra o Grêmio, Luisão voltou à lateral direita do Santos. O jogador, no entanto, falhou mais uma vez. No lance do único gol gremista, o defensor afastou mal e deixou para Monsalve, que ajeitou para Camilo. O chute do meia foi desviado e parou nos pés de Cristian Oliveira, que finalizou na saída de Brazão para colocar o time gaúcho na frente.

Com isso, a disputa pela lateral direita do Santos pode ser reaberta. Além de Luisão e Aderlan, também brigam pela vaga outros dois jogadores: Léo Godoy, que chegou ao clube na atual temporada, e JP Chermont, formado nas categorias de base do Peixe.

Léo Godoy, inclusive, iniciou a temporada como titular da equipe com o técnico Pedri Caixinha, apesar de contestado. No entanto, o defensor não correspondeu e passou a ser bancado após falhar no clássico contra o Corinthians, na derrota por 2 a 1, no qual levou uma bronca até de Neymar.

Com isso, JP Chermont passou a ser mais utilizado no 11 inicial e saiu jogando em sete jogos consecutivos. O jovem, porém, demonstrou certa irregularidade e perdeu a vaga no duelo contra o Fluminense, justamente para Léo Godoy, que vinha sendo banco.

Agora, resta saber quem será o lateral direito do Santos no próximo compromisso da equipe. O Peixe volta aos gramados nesta segunda-feira, quando encara o Ceará, em casa, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.