Hugo pede 'atitude', mas vê sobrevida ao Corinthians: 'Está na nossa mão'

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, pediu "um pouco de atitude" ao time após novo tropeço alvinegro na Sul-Americana — desta vez, a equipe empatou em casa diante do América de Cali. Ele falou à ESPN após o 1 a 1.

A parte tática fica para o treinador. O que eu puder ajudar, na minha leitura, faço, mas prefiro não externar aqui e falar dentro do vestiário. Mas é colocar um pouco de atitude da nossa parte. [...] O Dorival vai fazer com que a gente possa desempenhar nosso futebol. Sabemos que a situação é difícil, mas a situação está na nossa mão. Vamos lutar ate o final Hugo Souza, à ESPN

Maycon e Coronado explicam derrota

Os meio-campistas Maycon e Coronado também falaram sobre o empate amargo do Corinthians. Os dois lamentaram o gol sofrido no início do 2° tempo.

Foi uma desatenção que tivemos. A equipe competiu bastante no 1º tempo, conversamos no intervalo para ajustar e, infelizmente, tomamos um gol no início. Faltou controlar um pouco melhor o jogo e tomar as melhores decisões. Competimos bastante, mas agora é focar porque ainda temos chance de classificar. É muito difícil, mas vamos acreditar até o final Maycon