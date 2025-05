Herói, Cuiabano chega a décima participação em gols pelo Botafogo

Cuiabano, autor do gol da fundamental vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Carabobo, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, chegou a uma importante marca. O atleta de 22 anos atingiu sua décima participação em tentos do Glorioso desde sua estreia.

No total, o camisa 66 completou, no Botafogo, 33 jogos. No período, Cuiabano marcou cinco gols e distribuiu cinco assistências aos seus companheiros.

Segundo o Sofascore, o lateral esquerdo do Botafogo desarmou 81 vezes (1,5 por jogo), além de ter feito 48 interceptações (1,5 por jogo) e ter recuperado a posse de bola em outras 143 oportunidades (4,3 por jogo). Para finalizar, Cuiabano venceu, ao todo, 205 duelos travados (6,2 por jogo).

Cuiabano (22 anos) como titular do @Botafogo desde a estreia: ? 33 jogos

? 5 gols

? 5 assistências

? 10 participações em gols (!)

? 81 desarmes (2.5 /j!)

?? 48 interceptações (1.5 /j!)

? 143 bolas recuperadas (4.3 /j)

? 205 duelos ganhos (6.2 /j!)

? Nota Sofascore 7.16... pic.twitter.com/SpOYLqsXno ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 7, 2025

Situação do Botafogo

O Botafogo sofreu, mas venceu por 2 a 1 o Carabobo-VEN, nesta terça-feira, na Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Vitinho e Cuiabano, nos acréscimos, marcaram os tentos do Glorioso.

Com o resultado, os alvinegros foram a seis pontos, mas seguem em terceiro no Grupo A. Já os venezuelanos continuam com apenas um, na lanterna do grupo.

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta aos gramados no domingo (11) para enfrentar o Internacional, às 20h, no Nilton Santos. O Glorioso é, atualmente, o 12º colocado, com oito pontos.