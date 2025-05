Hernan: Zubeldía 'tira leite de pedra' e ganha moral no São Paulo

Luís Zubeldía ganhou moral no São Paulo ao "tirar leite de pedra" do elenco em meio às lesões e à maratona de jogos na temporada, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

É legal trazer esse bastidor porque há uma clara percepção nos bastidores do São Paulo sobre o Zubeldía ser um técnico estrategista — o Zubeldia está com muita moral dentro de São Paulo hoje.

Diferente do que era antes, que era dúvida sobre o trabalho. Mas a diretoria bancou, deu a ele sustentação para trabalhar e hoje ele surpreende na questão tática.

André Hernan

O colunista explicou que o treinador ganhou pontos no Tricolor ao conseguir reconstruir o time no momento em que protagonistas como Lucas, Oscar e Pablo Maia estão fora.

O Zubeldía dá muita moral para o André Silva, o Ferreirinha voltou bem, não tem Lucas, não tem Oscar e o time consegue ser competitivo. Ele traz o Marcos Antônio para o lado do Alisson e cria uma dupla de volantes até o Pablo Maia voltar. Então, o Zubeldía se reinventar na questão tática tem surpreendido de maneira positiva a diretoria do São Paulo.

A minha apuração é em relação ao todo, ao time, às deficiências do elenco, aos desfalques, e ele está conseguindo tirar leite de pedra.

André Hernan

Se antes o clima era de desconfiança no Morumbi, o manuseio do elenco e os bons resultados mudaram a percepção a favor de Zubeldía.

Hoje, ele é um técnico que é visto não só como bom no dia a dia, bom no trato, bom no campo, mas também está sabendo utilizar as peças com pouco recurso que ele tem.

O São Paulo deu pouco recurso para o Zubeldía e ainda teve uma pancada de lesões, mas o São Paulo hoje está classificado e com a melhor campanha do grupo na Libertadores e invicto no Brasileiro. É algo que surpreende de maneira positiva internamente no São Paulo.

André Hernan

Hernan: Corinthians vai contratar, mas reforços serão pontuais

O Corinthians vai trazer reforços pontuais na próxima janela de transferências, explicou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Corinthians vai contratar, isso é fato. Eu cravo aqui para vocês que o Corinthians vai trazer jogadores nessa janela, mas apurando no clube, conversando com pessoas da diretoria, serão reforços pontuais.

Serão de dois a três reforços, um quarto depende se tiver oportunidade de mercado. O Corinthians não tem dinheiro, então tem que fazer malabarismo mesmo.

André Hernan

Segundo apurou o colunista, o Timão procura de dois a três reforços específicos para o elenco, que também pode perder jogadores no mercado do meio do ano.

O Corinthians vai contratar, mas não esperem grandes contratações, coisas de impacto.

É coisa pontual: um jogador de velocidade, um meia e um zagueiro. Por quê? Porque pode ter a saída de um zagueiro, o Félix Torres.

André Hernan

