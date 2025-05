Grêmio empata com o Atlético Grau e encaminha classificação na Sul-Americana

O Grêmio empatou com o Atlético Grau por 0 a 0 nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

Com o resultado, a equipe comandada por Mano Menezes chegou aos oito pontos, na segunda colocação do Grupo D. O Atlético Grau, por sua vez, aparece uma posição abaixo, com duas unidades

Os dois clubes, agora, voltam a focar em seus respectivos campeonatos nacionais. O Grêmio volta a campo neste sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. No mesmo dia, às 17h30, o Atlético Grau enfrenta o Alianza Lima, no Estádio Nacional do Peru. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Peruano.

O jogo

No primeiro tempo, a melhor chance da equipe gremista veio nos pés Arezo. O centroavante recebeu na área, mas errou o alvo.

Já na etapa complementar, Arezo teve mais uma chance de abrir o placar. Serrote cruzou para o uruguaio, que cabeceou para fora.