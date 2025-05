Goiás oficializa renovação de Tadeu até 2029

O Goiás anunciou nesta quarta-feira a extensão do vínculo do goleiro Tadeu até 2029. Ídolo do clube, o arqueiro pode completar 10 anos na equipe caso fique até o final de seu contrato.

"O que todo mundo já sabia, agora é oficial: o melhor goleiro do Brasil é nosso até 2029", diz a publicação do clube.

O que todo mundo já sabia, agora é oficial: o melhor goleiro do Brasil é nosso até 2??0??2??9??! ? Seguimos juntos, Tadeu! ?#TadeuAté2029#SentimentoInexplicável pic.twitter.com/0geppLC3sk ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 7, 2025

A renovação do goleiro já estava registrada no BID e, portanto, o anúncio não foi uma surpresa para os torcedores esmeraldinos.

Com 340 jogos disputados pelo Alviverde, Tadeu é um dos pilares da equipe goiana e se consolidou como um dos ídolos recentes do Goiás. O goleiro foi contratado em 2019 e, além das atuações de baixo das traves, também é um dos cobradores de pênalti do time. Desde a sua chegada, o atleta já converteu nove penalidades para o Esmeraldino.

Pelo Goiás, Tadeu tem apenas uma taça, a Copa Verde de 2023.

Tadeu deve estar em campo neste sábado, quando os goianos enfrentam o Coritiba, pela sétima rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha.