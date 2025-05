Garro faz primeiros trabalhos com bola, e Corinthians treina para pegar o Mirassol

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta quarta-feira, após o empate com o América de Cali, pela Sul-Americana, e iniciou a preparação para o jogo contra o Mirassol. O Timão teve uma grata novidade em campo durante as atividades: Rodrigo Garro.

O argentino, que se recupera de uma tendionopatia patelar, realizou os primeiros trabalhos com bola sob orientação dos fisioterapeutas Bruno Gorgatte e Amil Henrique. O meia, que está afastado dos gramados desde a final do Paulistão, ainda se encontra em estágio inicial de recuperação.

Enquanto isso, os titulares na partida desta terça-feira fizeram uma atividade regenerativo na parte interna do CT. Já os demais foram a campo e trabalharam passes e marcação pressão, enquanto os goleiros treinaram em outro campo ao lados dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

Dorival Júnior ainda orientou um treinamento de pressão pós-perda, seguido por uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido com organização ofensiva e transição defensiva. O treinador, por fim, trabalhou movimentações e posicionamento dos zagueiros e laterais, além de aprimorar passes e finalizações com os meias e atacantes.

??? Primeiras atividades no campo! ?? Garro segue se recuperando do tratamento de uma tendinopatia patelar, com todos os cuidados da fisioterapia do clube. ?? Saiba mais ?? https://t.co/tk8CgiMPfy#VaiCorinthians pic.twitter.com/JBdS2K6q3I ? Corinthians (@Corinthians) May 7, 2025

O Corinthians tem mais dois de preparação até o duelo contra o Mirassol, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O embate está agendado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

Apesar do tropeço na Sul-Americana, o Timão vem de uma boa vitória na liga nacional. A equipe derrotou o Internacional, por 4 a 2, na Neo Química Arena, e pulou para o oitavo lugar da tabela de classificação, com dez pontos conquistados.